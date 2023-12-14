"Венгерский базар" Орбана. Что происходит с блокированием начала переговоров по Украине и ЕС

В ЕС говорят, что "сытые по горлу" поведением венгров

Перед судьбоносным саммитом ЕС в Брюсселе Венгрия продолжает выступать против начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Упрямство Будапешта не преодолело разблокировку 10 миллиардов евро, что вызвало раздражение ЕС.

Дошло до того, что премьер Бельгии сказал Виктору Орбану, что Европейский Союз – не "венгерский базар". А европейские чиновники не скрывают раздражение и заявляют, что "сыты по горло" поведением Будапешта. "Телеграф" собирает последние новости относительно блокирования Венгрией решения о вступлении Киева и рассказывает, какова реакция ЕС.

Венгрия. Хронология упрямства

Согласие Венгрии нужно на саммите 14-15 декабря, где ЕС должен ратифицировать решение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. По правилам, решение должно быть единодушным со стороны 27 стран-членов.

8 ноября 2023 г. Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Одним из условий было завершить реформу законов для нацменьшинств.

Верховная Рада приняла некоторые изменения в закон о национальных меньшинствах, однако требовались также изменения в законы о государственном языке, о СМИ и образовании, поясняет РПР. Далее ОП анонсировало принятие этих поправок в ноябре, тогда Будапешт высказался против вступления Украины.

Венгрия начала настаивать на соблюдении прав около 150 тысяч этнических венгров Закарпатья использовать венгерское образование. Это в обмен на поддержку во время отчета по выполнению условий вступления в марте 2024 года.

4 декабря венгерский премьер Виктор Орбан написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором он угрожал сорвать саммит лидеров ЕС 14-15 декабря. Письмо призвал снять решение об открытии переговоров о вступлении с Украиной с саммита. Также он был против предоставления Украине 50 миллиардов макрофинансовой помощи. Иначе Венгрия будет ветировать решение. Дальше даже лидеры венгерских общин призвали Венгрию поддержать начало переговоров о вступлении Украины.

И буквально за день до начала саммита ЕС разблокировал 10 миллиардов евро, замороженных из-за нарушения Венгрией принципа верховенства права. При этом в ЕК подчеркнули, что Венгрия не устранила все нарушения, в том числе в сферах государственных закупок, прокуратуры, борьбы с коррупцией. В общей сложности финансирование, которое остается заблокированным для Венгрии, составляет около 21 миллиарда евро. Это походило на попытку повлиять на Орбана перед саммитом.

Раздражение европейских политиков

Еще после письма Орбана Шарлю Мишелю один евродипломат в комментарии Politico назвал угрозу Орбана "политической театральностью". Впоследствии дипломатические реверансы становились не столь изысканными, а раздражение стало очень заметным. Так, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо повторил слова министра иностранных дел Лексембурга, что Европейский Союз не является "венгерским базаром". Так, глава МИД Люксембурга Ксавье Бетель заявил, что Венгрия должна помнить, в каком состоянии сама присоединялась к ЕС в 2004 году. Если бы Евросоюз считался с экономическим фактором, как это делает Будапешт относительно вступления Украины, то Венгрия и в настоящее время не стала бы членом блока.

А 14 декабря европейский чиновник на условиях анонимности заявил, что страны-члены ЕС "сыты по горло" поведением венгерских властей, пишет "Европейская правда". Он добавил, что 26 стран-членов ЕС могут принимать ключевые решения и без Венгрии, если она продолжит блокировку.

"Я не имею права говорить это как официальный представитель ЕС, но государства-члены сыты по горло этим, потому что без всякой очевидной причины они разрушают единство ЕС в вопросе, представляющем жизненно важный интерес для ЕС", — отметил он.

Он назвал Венгрию троянским конем Путина, мол, их деятельность все больше и больше похоже на поведение троянского коня.

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Орбан хочет развалить ЕС:

"ЕС заставляют превратиться из союза ценностей на рынок, где право действовать без правил можно купить за счет этих ценностей. Орбан не собирается меняться. Его цель (чья-то задача?) развалить весь ЕС. Мы должны это остановить", — заявил бывший министр иностранных дел. Литвы Линас Линкявичюс.

Последние заявления

Венгерский шантаж продолжается даже в первый день саммита ЕС в Брюсселе. Заседание Европейского совета продолжается, лидеры Евросоюза планируют принять важные вопросы относительно Украины. В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пытается "ставить палки" в колеса, но члены блока все же пытаются достичь консенсуса.

Да, во время выступления там Орбан сказал, что не против вступления Украины в ЕС, но хочет вернуться к вопросу через полгода. На прямой вопрос, против вступления Украины в ЕС, премьер Венгрии ответил "Нет", добавив, что это вопрос "процедуры".

"Предыдущие условия не были выполнены. Нам придется вернуться к этому позже ", — сказал Орбан, имея в виду выборы в Европарламент в июне следующего года.

А Politico выяснило, что президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашение на саммит ЕС из-за Орбана. Мол, он хотел лично присутствовать на саммите, на котором рассматривают вопросы вступления Украины. Лидеры Евросоюза не стали этого делать из-за опасений относительно реакции Орбана. В итоге Зеленский выступил по видеосвязи.

Напомним, ранее мы писали, что резидент Владимир Зеленский "максимально откровенно" поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, всячески выступающим против вступления Украины в ЕС.