В обмін на допомогу Україні: Орбан висунув ЄС ультиматум

Будапешт готовий підтримати новий пакет допомоги ЄС Україні з однією умовою

Уряд Угорщини не скасує вето на новий пакет допомоги Європейського Союзу для України на 50 млрд євро, допоки блок не виплатить країні всі заморожені кошти.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це пише Bloomberg.

Політик зазначив, що під час зустрічі лідерів ЄС на початку наступного року, яка відбудеться для того, щоб переглянути виділення Україні пакету на 50 мільярдів євро, Угорщина "спочатку має переконатися, що вона отримає усі власні кошти".

"Це чудова можливість для Угорщини чітко дати зрозуміти, що вона має отримати все, що їй належить", — сказав він.

Слід зазначити, що ЄС припинив виплати країні через недотримання нею принципів верховенства права. Уряд Орбана мав багато суперечок із Євросоюзом та Єврокомісією через посилення Будапештом державного контролю над неурядовими організаціями, науковцями, ЗМІ та судами, а також через закон, який, на думку ЄС, порушує права ЛГБТ.

Незважаючи на всі нюанси, Єврокомісія цього тижня вже погодилася розблокувати для Угорщини третину від замороженої суми. Йдеться приблизно про 30 мільярдів євро.

Раніше "Телеграф" писав, що Орбан наклав вето на ухвалення пакета допомоги Україні від ЄС на 50 млрд євро.