В обмен на помощь Украине: Орбан выдвинул ЕС ультиматум

Будапешт готов поддержать новый пакет помощи ЕС Украине с одним условием

Правительство Венгрии не отменит вето на новый пакет помощи Европейского Союза для Украины на 50 млрд евро до тех пор, пока блок не выплатит стране все замороженные средства.

Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет Bloomberg.

Политик отметил, что во время встречи лидеров ЕС в начале следующего года, которая состоится для того, чтобы пересмотреть выделение Украине пакета на 50 миллиардов евро, Венгрия "сначала должна убедиться, что она получит все собственные средства".

"Это прекрасная возможность для Венгрии четко дать понять, что она должна получить все, что ей принадлежит", — сказал он.

Стоит отметить, что ЕС приостановил выплаты стране из-за несоблюдения ею принципов верховенства права. Правительство Орбана имело много споров с Евросоюзом и Еврокомиссией из-за усиления Будапештом государственного контроля над неправительственными организациями, учеными, СМИ и судами, а также из-за закона, который, по мнению ЕС, нарушает права ЛГБТ.

Несмотря на все нюансы, Еврокомиссия на этой неделе уже согласилась разблокировать для Венгрии треть от суммы, которая были заморожены. Речь идет о примерно 30 миллиардов евро.

Ранее "Телеграф" писал, что Орбан наложил вето на принятие пакета помощи Украине от ЕС на 50 млрд евро.