Доигрался, Орбан? В Литве требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе

Орбан разваливает ЕС своими действиями, а европейское руководство ничего не делает

Европейская комиссия и Совет Европейского союза должны срочно рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса в ЕС, пока этим государством руководит российский агент Виктор Орбан. Сторонник российского диктатора Владимира Путина, Орбан фактически работает на него.

Об этом заявила депутат Европейского парламента от Литвы Раса Юкнявичене, сообщает фракция Европейской народной партии (EPP Group) в Х (Twitter). По словам депутата, Орбан дестабилизирует Евросоюз.

"На кого работает Орбан? На Путина! Но почему ЕС ничего не делает, чтобы остановить его? Разве вы не видите, как Евросоюз разрывается изнутри? Я говорю, увидим. Но, к сожалению, методы, чтобы его остановить, слишком слабы. Это разочаровывает, потому что люди хотят эффективного ЕС. Вы не можете так продолжать", – отметила она.

Юкнявичене добавила, что если с помощью Орбана Путину удастся уничтожить Украину и развалить ЕС, Европа столкнется с экзистенциальными вопросами. Поэтому европейские юристы должны найти юридически надежный способ остановить внутреннюю раздор в ЕС, даже если придется избавиться от одного государства.

"Верховенство права должно защищать структуру Европейского Союза", – резюмировала она.

Напомним, 14 декабря лидеры Евросоюза приняли решение начать переговоры о членстве Украины. Кроме того, планируется обсудить также и вступление Молдовы в ЕС. Голосование произошло в отсутствие противника Украины, Виктора Орбана, покинувшего зал заседаний.

Орбан нашел, как отомстить, наложив вето на новый пакет помощи Европейского Союза для Украины на 50 млрд евро. Также он заявил, что не отменит вето до тех пор, пока блок не выплатит Венгрии все замороженные средства – речь идет о 30 млрд евро, которые не дают Орбану из-за его поведения.