Стефанишина рассказала, как Венгрию заставили не мешать решению о переговорах с Украиной

Такая процедура действительно существует, но ЕС ее никогда не использовал

Венгрии грозило лишение права голоса, если она будет мешать лидерам Европейского Союза голосовать "за" при рассмотрении вопроса о переговорах с Украиной о вступлении. Возможно, именно поэтому Виктор Орбан не рискнул ветировать это голосование и покинул заседание.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире Национального телемарафона. Она сказала, что такая процедура существует, но Евросоюз еще ни разу ее не использовал.

"Решение принято. Но я хочу сказать, что даже если бы ситуация была более критичной, чем она сложилась вчера, государства-члены ЕС, 26, были готовы лишить Венгрию права голосовать", – сказала она.

Напомним, 14 декабря лидеры Евросоюза приняли решение начать переговоры о членстве Украины. Кроме того, планируется обсудить также и вступление Молдовы в ЕС. Голосование произошло в отсутствие противника Украины, Виктора Орбана, покинувшего зал заседаний.

Орбан нашел, как отомстить, наложив вето на новый пакет помощи Европейского Союза для Украины на 50 млрд евро. Также он заявил, что не отменит вето до тех пор, пока блок не выплатит Венгрии все замороженные средства – речь идет о 30 млрд евро, которые не дают Орбану из-за его поведения.