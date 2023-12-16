Стефанішина розповіла, як Угорщину змусили не заважати рішенню про переговори з Україною

Така процедура справді існує, але ЄС її ніколи не використовував

Угорщині загрожувало позбавлення права голосу, якщо вона буде заважати лідерам Європейського Союзу голосувати "за" під час розгляду питання щодо переговорів з Україною про вступ. Можливо, що саме тому Віктор Орбан не ризикнув ветувати це голосування та покинув засідання.

Про це розповіла віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі Національного телемарафону. Вона сказала, що така процедура існує, але Євросоюз ще жодного разу нею не користувався.

"Рішення прийняте. Але я хочу сказати, що навіть якби ситуація була більш критичною, ніж вона склалася вчора, держави-члени ЄС, 26, були готові позбавити Угорщину права голосувати", – сказала вона.

Нагадаємо, 14 грудня лідери Євросоюзу ухвалили рішення розпочати переговори про членство України. Крім того, планують обговорити також і вступ Молдови до ЄС. Голосування сталося за відсутності противника України, Віктора Орбана, який покинув зал засідань.

Втім, Орбан знайшов, де помститися, наклавши вето на новий пакет допомоги Європейського Союзу для України на 50 млрд євро. Також він заявив, що не скасує вето, допоки блок не виплатить Угорщині всі заморожені кошти – мова йде про 30 млрд євро, які не дають Орбану через його поведінку.