"Это троянский конь": Орбана отчихвостили в ЕС из-за Украины

Венгрию уличили в шантаже и не только

В Европе в очередной раз раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На этот раз слов там не подбирали.

Об этом пишет Еuractiv, ссылаясь на заявление министра европейских дел Чехии Мартина Дворжака. По его мнению, Орбан является "троянским конем", который разрушает европейское единство и защищает интересы России.

"Сегодня Орбан является тем троянским конем, который интенсивно и, к сожалению, все более эффективно разрушает это единство и пытается показать, что мы должны игнорировать Украину", — заявил Дворжак и добавил, что Орбан шантажирует Европу и злоупотребляет правом вето.

Отмечается, что во время заседания Европейского совета венгерский лидер покинул зал, что позволило саммиту одобрить начало переговоров с Украиной. Впрочем, премьер заблокировал пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, который предусматривал около 50 млрд евро для нашей страны.

Орбана критикуют за то, что он использует украинский вопрос в качестве рычага влияния и попытки разблокировать доступ к фондам ЕС. На прошлой неделе Европейская комиссия разблокировала 10 млрд евро после обнародования венгерского отчета о судебной реформе. В то же время еще 21 млрд евро остаются замороженными.

"Я думаю, что настоящее название (подхода Венгрии, — ред.) — шантаж. Я думаю, что настоящее название — злоупотребление правом вето не для защиты национальных интересов Венгрии, а для защиты интересов России", — отметил министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что ЕС оставил Орбану два варианта в отношениях с Украиной.