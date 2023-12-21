Орбан заявил, что принял предложение Зеленского, но не удержался от "яда"

Венгрия единственная из 26 стран, которая выступает против вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступает против вступления Украины в ЕС, согласен на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Это будет первая официальная встреча лидеров двух стран с начала полномасштабной войны.

О своем решении Виктор Орбан заявил на международной пресс-конференции, передает Sky News. Когда именно запланирована встреча пока неизвестно.

Президент Украины предложил двустороннюю встречу, по словам Орбана, недавно, буквально в этом месяце, чтобы обсудить евроинтеграцию нашей страны. Несмотря на то, что венгерский премьер принял предложение, он заявил, что не понимает цель встречи, так как менять свое решение на этот счет не готов.

"Я сказал ему (Зеленскому, — ред.), что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем [говорить]?", — сказал Орбан.

Напомним, что Венгрия категорически против вступления Украины в Евросоюз и блокирует выделение 50 млрд евро финансовой помощи. Из-за такого поведения Венгрию требуют лишить права голоса в Евросоюзе.

Также Телеграф сообщал, что Петр Порошенко должен был встретиться с Виктором Орбаном, но его не выпустили из Украины. Позже стало известно, что Россия готовила провокацию, в которой хотела использовать бывшего украинского президента.