Венгрия выплатила Порошенко 37 млн грн перед сорвавшейся встречей с Орбаном: у экс-президента объяснили, что это за деньги

НАПК было сообщено об этих средствах установленным законом способом

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил в конце ноября 37 млн. 104 тыс. 440 грн. от Министерства финансов Венгрии. Это один из двух источников, из которых политик получил доходы в 2023 году.

Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра деклараций. Большинство средств получено за погашение облигаций, а остальные — доход от процентов.

Доходы Петра Порошенко в 2023 году

Деньги от Минфина Венгрии поступили Порошенко накануне его встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Однако бывшего украинского президента не выпустили пограничники. Они получили информацию от СБУ о том, что эта встреча может быть использована ФСБ и ГРУ России.

Отметим, что в пресс-службе Петра Порошенко уже прокомментировали информацию о выплате от правительства Орбана. В сообщении говорится, что сам политик не размещает средства, потому что этим занимаются профессиональные советники. Они являются независимыми инвестиционными управляющими, составляющими портфель инвестиций таким образом, чтобы диверсифицировать риски.

"За последнее время соответствующие доходы от этих бумаг были получены из США, Великобритании, Франции, Венгрии и т.д., о чем сразу было уведомлено НАПК установленным законом способом", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 90% средств Порошенко вкладывает в украинские ценные бумаги. Благодаря этому происходит кредитование бюджета страны.

"Кроме того, в украинскую государственную казну уплачиваются налоги с прибыли и военный сбор от всех ценных бумаг (как украинских, так и зарубежных). Сама прибыль в конце концов тратится на помощь армии, общая сумма этой помощи приближается к 3 млрд 500 млн гривен, о чем регулярно предоставляются публичные отчеты", — сообщает пресс-служба.

Ранее "Телеграф" писал, как изменился уровень доверия украинцев к Петру Порошенко за последний год.