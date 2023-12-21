Угорщина виплатила Порошенку 37 млн грн перед зустріччю з Орбаном, яка зірвалася: у експрезидента пояснили, що це за гроші

НАЗК було повідомлено про ці кошти у встановлений законом спосіб

Експрезидент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко отримав у кінці листопада 37 млн 104 тис. 440 грн від Міністерства фінансів Угорщини. Це одне з двох джерел, з яких політик отримав доходи у 2023 році.

Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру декларацій. Більшість коштів отримано за погашення облігацій, а інші — це дохід від процентів.

Доходи Петра Порошенка у 2023 році

Як пише ТСН, гроші від Мінфіну Угорщини надійшли Порошенку напередодні його зустрічі з прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном. Проте колишнього українського президента не випустили прикордонники. Вони отримали інформацію від СБУ, що ця зустріч може бути використана ФСБ та ГРУ Росії.

Зазначимо, що у пресслужбі Петра Порошенка вже прокоментували інформацію про виплату від уряду Орбана. У повідомленні йдеться, що сам політик не розміщує кошти, бо цим займаються професійні радники. Вони є незалежними інвестиційними керуючими, які складають портфель інвестицій таким чином, щоб диверсифікувати ризики.

"За останній час відповідні прибутки від цих паперів були отримані зі США, Великої Британії, Франції, Угорщини тощо, про що відразу було повідомлено НАЗК у встановлений законом спосіб", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що 90% коштів Порошенко вкладає в українські цінні папери. Завдяки цьому відбувається кредитування бюджету країни.

"Крім того, до української державної скарбниці сплачуються податки з прибутку та військовий збір від усіх цінних паперів (як українських, так і зарубіжних). Сам прибуток врешті-решт витрачається на допомогу армії, загальна сума цієї допомоги наближається до 3 млрд 500 млн гривень, про що регулярно надаються публічні звіти", — повідомляє пресслужба.

Раніше "Телеграф" писав, як змінився рівень довіри українців до Петра Порошенка за останній рік.