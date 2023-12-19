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Зеленський, Арестович, Кличко, Порошенко: хто з політиків "пробив дно" довіри українців

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Володимир Зеленський, Олексій Арестович, Віталій Кличко та Петро Порошенко Новина оновлена 19 грудня 2023, 12:18
Володимир Зеленський, Олексій Арестович, Віталій Кличко та Петро Порошенко. Фото Колаж "Телеграф"

Лише в одного з політиків рівень довіри за останній рік зріс

Серед дев’яти українських політиків найбільше на сьогодні люди довіряють президенту Володимиру Зеленському, волонтеру Сергію Притулі та меру Києва Віталію Кличку. У цьому списку виявився також і відомий Олексій Арестович. Він не увійшов до п’ятірки, але все ж таки виділився в цьому списку.

Про це стало відомо із результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-10 грудня. Найвищу довіру має Володимир Зеленський. За нього свої голоси дали 77% респондентів. Хоча слід додати, що ще у травні 2022 року показник був 90%.

Другим у списку людей, яким довіряють українці, опинився шоумен та волонтер Сергій Притула. Загалом 69% людей віддали за нього голоси. Роком раніше його відсоток довіри складав 74.

Третю позицію зайняв столичний мер Віталій Кличко. Йому з усіх опитаних довіряють 53% (раніше було 74%).

На четвертому місці опинився голова Офісу президента Андрій Єрмак. 33% респондентів проголосували за нього у цьому опитуванні. У травні 2022 року йому довіряли 43%.

Закриває п’ятірку колишній президент України Петро Порошенко із показником довіри 27%. Варто зазначити, що порівняно з минулим роком йому почали довіряти більше. Раніше був показник 16%.

На шостій позиції – ексглава ВР Дмитро Разумков. Нині йому довіряють 25%. Минулого року показник становив 35%.

Далі йде ексрадник Зеленського Олексій Арестович. Його показники змінилися найбільше за останній рік. Нині йому довіряє лише 11% з усіх опитаних, а раніше було 62%.

"Ставлення до Арестовича стало діаметрально протилежним. У травні 2022 року більшість українців йому довіряли – 62% проти 21%, які не довіряли. Станом на грудень 2023 року йому довіряють 11%, не довіряють – 78%", – зазначає КМІС.

Останні два місця у списку займають голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, якій зараз довіряють 10% (раніше – 18%), та народний депутат України Юрій Бойко, з результатом 9% (раніше – 11%).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за результатами опитування КМІС стало відомо, що довіра до Кабміну та президента Володимира Зеленського у народу падає.

Теги:
#Україна #Політики #Опитування #Довіра #КМІС