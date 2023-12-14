Зросла кількість українців, готових поступитися територією Росії — опитування КМІС

Віддати РФ частину територій країни готові 19% українців

Три чверті українців (74% — ред.) переконані, що за жодних обставин Україна не повинна відмовлятися від своїх територій, навіть якщо війна триватиме. При цьому кількість згодних на поступки громадян зросла до 19%.

Про це свідчать дані опитування КМІС. Його проводили на початку грудня 2023 року.

Соціологи зазначили, що з травня поточного року частки тих, хто готовий до територіальних поступок, поступово збільшується. Так, показники зросли з 10% у травні до 14% у жовтні та до 19% у грудні.

Разом з цим з’явилися тенденція до зниження частки тих, хто виступає проти територіальних поступок (з 84% у травні до 80% у жовтні та до 74% у грудні).

При цьому виразна більшість українців вважає, що Україна не мусить відмовлятися від своїх територій.

У всіх регіонах країни більшість опитаних громадян (від 68% і 69% відповідно на Півдні та Сході до 76 і 79% на Заході та в Центрі) виступають проти територіальних поступок Росії.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький наголосив, що в Україні після широкомасштабного вторгнення РФ спостерігався сплеск оптимізму. Він супроводжується, зокрема, категоричністю у питаннях територіальних поступок.

"Було природно очікувати, що чим довше триватиме війна, тим ми будемо свідками "повернення" показників до дещо нижчих рівнів. Певний період оптимізм підтримувався яскравими перемогами на Півночі України, Харківщині та Херсонщині, проте на тлі складного 2023 року ми бачимо низхідні тенденції.", — сказав він.

Він зазначив, що поки, в умовах високої невизначеності, важко сказати, як буде далі за траєкторію. Грушецький припустив, що готовність до поступок ще дещо зросте, проте далі стабілізується. Переважатиме все ж таки думка про те, що віддавати території ворогові не потрібно.

"Поки що можна впевнено припускати, що ключовою для суспільних настроїв буде позиція західних партнерів та їх належна підтримка України", — додав Грушецький.

Довідка

Опитування було проведено 29 листопада — 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Раніше Телеграф повідомив, що росіяни масово підтримують війну з Україною, але вже більше половини не проти переговорів.