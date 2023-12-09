Росіяни масово підтримують війну з Україною, але вже більше половини не проти переговорів – свіже опитування

В останньому опитуванні рекордна кількість росіян вважає, що війна з Україною триває успішно

Росіяни продовжують підтримувати війну проти України. Про це заявили 74% опитаних у листопаді 2023 року.

У той же час більше половини готові до припинення бойових дій та мирних переговорів, але лише на їх умовах. Про це свідчать опитування, проведені незалежним "Левада-центром" 23-29 листопада.

Росіян не зупиняють і величезні витрати на війну

Окупанти не збираються припиняти бої

Підтримка війни серед населення залишається стабільно високою з лютого минулого року. Більше того, останні 5 місяців серед росіян зростає впевненість у тому, що так звана "спецоперація" (як у РФ називають загарбницьку війну) йде успішно: у листопаді так вважають 66% опитаних, а в червні цей показник був на рівні 55%.

Громадяни РФ загалом задоволені результатами

Чи хочуть росіяни переговорів

Попри впевненість в успіхах армії РФ на фронті, більш ніж половина вважають, що треба сісти за стіл переговорів з Україною. Опитування показало максимальну підтримку припинення вогню з жовтня 2022 року. 57% респондентів упевнені, що переговори вже треба розпочинати. При цьому 36% вважають, що Росії слід продовжувати воєнні дії.

Більшість опитаних вважає за необхідне розпочати переговори

Однак є важливе "але" щодо переговорів: росіяни хочуть їх на своїх умовах. Так, 75% впевнені, що Україна в жодному разі не повинна вступати до НАТО. Такий же відсоток опитаних вважає, що Донецька та Луганська області мають бути у складі Росії. Трохи менше вони "тримаються" за Херсонську та Запорізьку область — 68% вважають, що ці території теж мають бути у складі РФ.

Серед опитаних лише 20% вважають, що їхня країна має піти на деякі поступки. Ще менше справді готові прийняти умови України. Згідно з опитуванням у листопаді, таких лише 5%.

Раніше "Телеграф" писав про соціальне опитування українців щодо довіри до влади та правоохоронних органів.