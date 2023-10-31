Росіяни підтримують припинення війни з Україною, але є великий нюанс – опитування

Більше половини росіян вважають, що слід розпочати мирні переговори

Більшість росіян, як і раніше, підтримують проведення широкомасштабної війни проти України. У той же час 70% опитаних громадян росії підтримали б рішення про припинення військових дій.

Про це свідчать результати опитування російського та нібито незалежного "Левада-центру". Зазначається, що в рамках цього дослідження було здійснено експеримент.

За допомогою генератора випадкових чисел респонденти були поділені на дві рівні групи, кожній з яких ставилося питання в одному з двох формулювань. Експеримент показав, що більшість опитаних підтримали б рішення російського диктатора володимира путіна припинити війну проти України.

Результати експериментального соцопитування

При цьому, якби путін вирішив припинити війну за умови повернення окупованих територій, то підтримала б його дії лише третина (34%) росіян. Крім того, 55% опитаних росіян вважають, що слід розпочати мирні переговори (у вересні – 51%), 38% виступають за продовження воєнних дій (у вересні – 39%).

Також повідомляється, що рівень підтримки "дій російських збройних сил в Україні" залишається високим і з початку війни значних змін не зазнав. У жовтні відповіли, що безперечно підтримують і швидше підтримують – 76% опитаних. При цьому у вересні цей показник складав 73%. Не підтримують – у сумі 16% (у серпні – 20%).

Опитування було проведено 19-25 жовтня 2023 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1607 осіб віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб’єктах росії. Дослідження проводилося вдома в респондента шляхом особистого інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що серед росіян значно знизився рейтинг довіри до владимира путіна. Також у росії перестали вірити і членам уряду.