Выросло число украинцев, готовых уступить территории России - опрос КМИС

Отдать РФ часть территорий страны готовы 19 % украинцев

Три четверти украинцев (74% — ред,) убеждены, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если война будет продолжаться. При этом число согласных на поступки граждан выросла до 19%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС. Его проводили в начале декабря 2023 года.

Социологи отметили, что с мая текущего года доли тех, кто готов к территориальным уступкам постепенно увеличивается. Так, показатели выросли с 10% в мае до 14% в октябре и до 19% в декабре.

Вместе с этим появились тенденция к снижению доли тех, кто выступает против территориальных уступок (с 84% в мае до 80% в октябре и до 74% в декабре).

При этом выразительное большинство украинцев считают, что Украина не должна отказываться от своих территорий.

Во всех регионах страны большинство опрошенных граждан (от соответственно 68% и 69% на Юге и Востоке до 76 и 79% на Западе и в Центре) выступают против территориальных уступок России.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что в Украине после широкомасштабного вторжения РФ наблюдался всплеск оптимизма. Он сопровождается, в частности, категоричностью в вопросах территориальных уступок.

"Было естественно ожидать, что чем дольше будет продолжаться война, тем мы будем свидетелями "возвращения" показателей к несколько более низким уровням. Определенный период оптимизм поддерживался яркими победами на Севере Украины, Харьковщине и Херсонщине, однако на фоне сложного 2023 года мы видим нисходящие тенденции", — сказал он.

Он отметил, что пока, в условиях высокой неопределенности, трудно сказать, какая будет дальше траектория. Грушецкий предположил, что готовность к уступкам еще несколько возрастет, однако дальше стабилизируется. Преобладать все же будет мнение о том, что отдавать территории врагу не нужно.

"Пока можно уверенно предполагать, что ключевой для общественных настроений будет позиция западных партнеров и их надлежащая поддержка Украины", — добавил Грушецкий.

Справка

Опрос был проведен 29 ноября — 9 декабря 2023 среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне массово поддерживают войну с Украиной, но уже более половины не против переговоров.