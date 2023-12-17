Прикрашати ялинку чи ні? Українці відповіли майже одноголосно в опитуванні "Телеграфа"

В опитуванні взяли участь сотні українців, але відповідь у всіх практично однакова

До Нового року українці завжди пишно готувалися і задовго. Проте війна змінила все.

Такого висновку можна дійти виходячи з даних опитування, яке провів "Телеграф" серед своїх читачів у соцмережах. В опитуванні було єдине питання, яке звучало наступним чином: "Чи будете ви прикрашати ялинку цього року".

За 5 годин цей пост набрав понад 400 коментарів. І, відповідно до них, більша частина українців цього не робитиме. При цьому найпопулярніша відповідь була такою: "Після перемоги".

Таким чином, цю відповідь можна вважати практично одноголосною.

Втім, є і частина опитаних, хоч і мала, які все ж таки вирішили не відмовляти собі чи своїм дітям і близьким у новорічному настрої.

Нагадаємо, що поділитися своєю думкою з цього приводу ви можете у групі "Телеграфа" у Facebook, перейшовши за посиланням. Також у нашій групі ви можете оперативно дізнаватися про всі важливі новини та брати участь в інших майбутніх опитуваннях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хотіли українці на минулий Новий рік. Насамперед українці були стурбовані майбутнім своєї країни та близьким, і вже потім лише хвилювалися за себе, любов та добробут.