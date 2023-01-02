Головне Перемога, кохання та добробут не на часі: що українці бажали на Новий рік (опитування)

Більшість в Україні хоче лише мирного неба

На початку 2023 року головне, що хвилює українців, — війна, і більшість загадували на Новий рік побажання миру та Перемоги. Інші бажання поки що відійшли на другий план.

Про це можна судити за результатами соціологічного опитування, яке "Телеграф" провів разом із компанією Active Group.

Ось чого хотіли українці на Новий рік (обирали до трьох варіантів):

Перемоги (68,1%); миру (58,2%); здоров’я близьким (34,1%); сімейного щастя (14,9%); здоров’я собі (12%); безпеки близьким (11,4%); витримки (7,9%); кохання (7,7%); добробуту близьким (5,7%); добробуту собі (5,3%); безпеки для себе (2,8%).

Як видно, насамперед українці стурбовані майбутнім своєї країни та близьких, і вже потім лише хвилюються за себе, кохання та добробут.

Опитування провели 1 січня 2023 року через заповнення онлайн-панелі SunFlower Sociology від Active Group, у ньому прийняли 600 повнолітніх працевлаштованих громадян України — як чоловіків, так і жінок.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українці однозначно висловилися, коли вважають кращим святкувати Різдво.