Украшать елку или нет? Украинцы ответили почти единогласно в опросе "Телеграфа"

В опросе поучаствовали сотни украинцев, но ответ у всех практически одинаковый

К Новому году украинцы всегда пышно готовились и задолго. Однако война изменила все.

К такому выводу можно прийти исходя из данных опроса, который провел "Телеграф" среди своих читателей в соцсетях. В опросе был единственный вопрос, который звучал следующим образом: "Будете ли вы украшать елку в этом году".

За 5 часов данный пост набрал свыше 400 комментариев. И, согласно им, большая часть украинцев не будет этого делать. При этом самый популярный ответ был таким: "После победы".

Таким образом, данный ответ можно считать практически единогласным.

Впрочем, есть и часть опрошенных, хоть и малая, которые все же решили не отказывать себе или своим детям и близким в новогоднем настроении.

Напомним, что поделиться своим мнением по этому поводу вы можете в группе "Телеграфа" в Facebook, перейдя по ссылке. Также в нашей группе вы можете оперативно узнавать о всех важных новостях и участвовать в других будущих опросах.

Напомним, ранее мы писали о том, что желали украинцы на прошлый Новый год. Прежде всего украинцы были обеспокоены будущим своей страны и близким, и уже потом только волновались за себя, любовь и благополучие.