Главное Победа, любовь и благополучие потом: что украинцы желали на Новый год (опрос)

Большинство в Украине хочет только мирного неба

В начале 2023 года главное, что волнует жителей Украины, — война, и большинство загадывали на Новый год мира и Победы. Остальные желания пока отошли на второй план.

Об этом можно судить по результатам социологического опроса, который "Телеграф" провел вместе с компанией Active Group.

Вот чего хотели украинцы на Новый год (выбирали до трех вариантов):

Победы (68,1%); мира (58,2%); здоровья близким (34,1%); семейного счастья (14,9%); здоровья себе (12%); безопасности близким (11,4%); выдержки (7,9%); любви (7,7%); благополучия близким (5,7%); благополучия себе (5,3%); безопасности для себя (2,8%).

Как видно, прежде всего украинцы обеспокоены будущим своей страны и близким, и уже потом только волнуются за себя, любовь и благополучие.

Опрос провели 1 января 2023 года посредством заполнения онлайн-панели SunFlower Sociology от Active Group, в нем приняли 600 совершеннолетних трудоустроенных граждан Украины, — как мужчин, так и женщин.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцы однозначно высказались, когда считают правильным праздновать Рождество.