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Главное Победа, любовь и благополучие потом: что украинцы желали на Новый год (опрос)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Узнали, какие желания украинцы загадывали на Новый год Новость обновлена 02 января 2023, 14:26
Узнали, какие желания украинцы загадывали на Новый год. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Большинство в Украине хочет только мирного неба

В начале 2023 года главное, что волнует жителей Украины, — война, и большинство загадывали на Новый год мира и Победы. Остальные желания пока отошли на второй план.

Об этом можно судить по результатам социологического опроса, который "Телеграф" провел вместе с компанией Active Group.

Вот чего хотели украинцы на Новый год (выбирали до трех вариантов):

  1. Победы (68,1%);
  2. мира (58,2%);
  3. здоровья близким (34,1%);
  4. семейного счастья (14,9%);
  5. здоровья себе (12%);
  6. безопасности близким (11,4%);
  7. выдержки (7,9%);
  8. любви (7,7%);
  9. благополучия близким (5,7%);
  10. благополучия себе (5,3%);
  11. безопасности для себя (2,8%).

Как видно, прежде всего украинцы обеспокоены будущим своей страны и близким, и уже потом только волнуются за себя, любовь и благополучие.

Что украинцы просили на Новый год - опрос 2023

Опрос провели 1 января 2023 года посредством заполнения онлайн-панели SunFlower Sociology от Active Group, в нем приняли 600 совершеннолетних трудоустроенных граждан Украины, — как мужчин, так и женщин.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцы однозначно высказались, когда считают правильным праздновать Рождество.

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#Война #Опрос #Победа #Новый год