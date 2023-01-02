Главное Победа, любовь и благополучие потом: что украинцы желали на Новый год (опрос)
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Большинство в Украине хочет только мирного неба
В начале 2023 года главное, что волнует жителей Украины, — война, и большинство загадывали на Новый год мира и Победы. Остальные желания пока отошли на второй план.
Об этом можно судить по результатам социологического опроса, который "Телеграф" провел вместе с компанией Active Group.
Вот чего хотели украинцы на Новый год (выбирали до трех вариантов):
- Победы (68,1%);
- мира (58,2%);
- здоровья близким (34,1%);
- семейного счастья (14,9%);
- здоровья себе (12%);
- безопасности близким (11,4%);
- выдержки (7,9%);
- любви (7,7%);
- благополучия близким (5,7%);
- благополучия себе (5,3%);
- безопасности для себя (2,8%).
Как видно, прежде всего украинцы обеспокоены будущим своей страны и близким, и уже потом только волнуются за себя, любовь и благополучие.
Опрос провели 1 января 2023 года посредством заполнения онлайн-панели SunFlower Sociology от Active Group, в нем приняли 600 совершеннолетних трудоустроенных граждан Украины, — как мужчин, так и женщин.
Как сообщал "Телеграф", ранее украинцы однозначно высказались, когда считают правильным праздновать Рождество.