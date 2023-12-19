Зеленский, Арестович, Кличко, Порошенко: кто из политиков "пробил дно" доверия украинцев

Только у одного из политиков уровень доверия за последний год вырос

Среди девяти украинских политиков больше всего на сегодняшний день люди доверяют президенту Владимиру Зеленскому, волонтеру Сергею Притуле, и мэру Киева Виталию Кличко. В этом списке оказался также и небезызвестный Алексей Арестович. Он не вошел в пятерку, но все же выделился в этом списке.

Об этом стало известно из результатов опроса Киевского международного института социологии, проведенного 4-10 декабря. Наивысшее доверие имеет Владимир Зеленский. За него свои голоса отдали 77% респондентов. Хотя следует добавить, что еще в мае 2022 года показатель был 90%.

Вторым в списке людей, которым доверяют украинцы, оказался шоумен и волонтер Сергей Притула. В целом 69% людей отдали за него голоса. Годом ранее его процент доверия составлял 74.

Третью позицию занял столичный мэр Виталий Кличко. Ему из всех опрошенных доверяют 53% (ранее было 74%).

На четвертом месте оказался глава Офиса президента Андрей Ермак. 33% респондентов проголосовали за него в этом опросе. В мае 2022 года ему доверяло 43%.

Закрывает пятерку бывший президент Украины Петр Порошенко с показателем доверия 27%. Стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом ему стали доверять больше. Ранее был показатель 16%.

На шестой позиции — экс-глава ВР Дмитрий Разумков. Сейчас ему доверяют 25%. В прошлом году показатель был 35%.

Далее идет экс-советник Зеленского Алексей Арестович. Его показатели изменились больше всего за последний год. Сейчас ему доверяет только 11% из всех опрошенных, а ранее было 62%.

"Отношение к Арестовичу стало диаметрально противоположным. В мае 2022 года большинство украинцев ему доверяли − 62% против 21%, которые не доверяли. По состоянию на декабрь 2023 года ему доверяют 11%, не доверяют − 78%", − отмечает КМИС.

Последние два места в списке занимают глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой сейчас доверяют 10% (ранее — 18%), и народный депутат Украины Юрий Бойко, с результатом 9% (ранее — 11%).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по результатам опроса КМИС стало известно, что доверие к Кабмину и президенту Владимиру Зеленскому у народа падает.