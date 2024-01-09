Помощь Украине от ЕС: Венгрия согласна снять вето, названо условие

Согласно идее венгерских властей, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиардов евро в виде грантов и кредитов

Венгрия готова снять свое вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд евро. При этом в Будапеште выдвинули одно условие.

Власти страны требуют пересматривать финансирование каждый год. Об этом свидетельствует публикация Politico.

В издании ссылаются на слова трех дипломатов ЕС. Отмечается, что такое положение дел дат возможность венгерскому премьеру Виктору Орбану блокировать финансирование Украины ежегодно. Или же получать уступки от Брюсселя за отказ от вето.

В материале говорится, что Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС в пятницу и направила соответствующий документ в Совет ЕС, где сейчас председательствует Бельгия.

В статье говорится, что согласно венгерскому предложению, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиардов евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро.

Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения средств Украине в любом виде.

Вопрос финансирования Украины со стороны ЕС стоит на повестке дня встречи послов стран-членов ЕС, запланированной на среду, 10 января.

Напомним, что Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите в середине декабря. Но власти Венгрия ветировала данное решение.

При этом после декабрьского саммита ЕС многие лидеры выразили уверенность, что Евросоюз непременно примет решение о финансовой поддержке Украины в начале года. Лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу, который состоится 1 февраля.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным СМИ, ЕС готовит запасной план с 20 миллиардами евро финансовой помощи для Украины на случай, если премьер Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует основной план на 50 миллиардов.