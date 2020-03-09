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Індія обмежила експорт понад 20 видів ліків

Індія обмежила експорт понад 20 видів ліків
11:40 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Світові новини:Більшість своїх інгредієнтів індійські фармацевти отримують з Китаю.

Індійський уряд оголосив про обмеження експорту більше двох десятків видів лікарських засобів та препаратів на фоні поширення епідемії коронавірусу.

Країна виробляє майже 40% американських генеричних препаратів та є найбільших виробником вакцин у світі. Як зазначає Генеральне управління зовнішньої торгівлі Індії поставки ліків обмежуються тимчасово, до "подальших наказів", передає dt.ua.

Серед списку обмежених для експорту ліків є 26 препаратів: від парацетамолу до противірусних препаратів та антибіотиків. 

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За повідомленням Reuters, Дінеш Дуа, голова Ради сприяння експорту фармацевтичних препаратів Індії, сказав: "Незалежно від заборони, деякі з цих інгредієнтів можуть бути в дефіциті протягом наступних двох місяців". Якщо перебої через коронавірус погіршаться, деякі дефіцити можуть стати "гострими".

FDA, управління з продовольства і медикаментів США, повідомили, що на час перебоїв з індійськими ліками їм знайдуть альтернативу. Компанія контактує з більш ніж 180 виробниками і ретельно контролює 20 продуктів з API та рецептурами, що постачаються виключно з Китаю. Агентство вказало, що немає вакцин, генних методів лікування або похідних крові, ліцензованих FDA, які виробляються в Китаї.

Але Індія - інша справа. Індія отримує майже 70% своїх інгредієнтів та препаратів з Китаю, а потім виробляє багато з них для експорту в інший світ. Серйозна перерва в постачанні сировини може вплинути безпосередньо на США, створюючи дефіцит або підвищуючи ціни.

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Аналітики минулого тижня вже заявили, що ціни на "основні сировинні матеріали" вже піднімаються на 10% до 50% залежно від попиту.

Раніше повідомлялося, що в Медичному центрі Університету Небраски (США) почали тестувати на людях ліки від пневмонії, яку викликає коронавірус Covid-2019. Першим учасником випробування став американець, який заразився "китайським" коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess.

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Индия, Ліки, Коронавірус, Еспорт.
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