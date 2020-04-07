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Іран спростував заяви свого депутата про збиття літака МАУ

Іран спростував заяви свого депутата про збиття літака МАУ
18:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Дипломат також повідомив, що 6 квітня, буквально за кілька годин після появи інтерв’ю Норузі, іранська сторона зробила кілька важливих заяв.

Іранська сторона через своїх офіційних осіб спростувала заяви депутата парламенту Хассана Норузі про "правильність" збиття українського літака, проти нього порушено кримінальну справу. Про це заявив посол України в Ірані Сергій Бурдиляк.

Зокрема, дипломат зазначив, що 6 квітня, відразу після появи інтерв’ю депутата місцевій газеті, в якому прозвучали ці заяви, посольство поінформувало про них МЗС України і зв’язалося з офісом Норузі, щоб з’ясувати, які підстави він мав для своїх тверджень. Однак помічник депутата повідомив, що Норузі перебуває в самоізоляції у зв’язку з коронавірусом і зможе дати коментар тільки після відновлення роботи меджлісу, сказав посол.

За його словами, після цього він мав розмови з начальником територіального управління МЗС Ірану Санеї та з заступником секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Мухаммаді.

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"Ці дві офіційні особи повідомили, що і МЗС, і Вища рада національної безпеки висловили повне нерозуміння заяви депутата Норузі, яка не відповідає офіційній позиції Ірану", - акцентував Бурдиляк.

Він повідомив, що посольство України також підготувало термінову ноту МЗС Ірану, в якій зробило запит на надання інформації щодо того, яке відношення має депутат Норузі до розслідування авіакатастрофи українського літака, на підставі яких фактів він зробив свою заяву, чи відповідають його твердження офіційній позиції іранської сторони, а також попросило підтвердити або спростувати слова депутата про те, що нікого із винних у збитті літака МАУ не було затримано.

Зокрема, голова Військової прокуратури Ірану Ш.Бахрамі заявив, що інтерв’ю Норузі містило його особисті тлумачення щодо ситуації із збиттям українського літака, що депутат не володіє деталями справи і що такі заяви, окрім того, що порушують хід судових розслідувань, збурюють громадську думку. Тому, як поінформував Бахрамі, судові органами Ірану порушили проти Норузі кримінальну справу за статтями "розповсюдження неправдивої інформації" і "підбурювання громадської свідомості". Бахрамі запевнив, що у цій справі буде здійснено подальше розслідування.

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Коментуючи заяви Норузі, що нікого з причетних до збиття літака МАУ не затримали, голова Військової прокуратури Ірану зазначив, що одна особа нині утримується під вартою, про що давно було повідомлено, зокрема міністром закордонних справ Ірану Заріфом, а декілька осіб фігурують як обвинувачувані.

Посол України також поінформував, що сьогодні зустрічався з директором консульського департаменту МЗС Ірану М.Абідом, який запевнив, що висловлювання депутата Норузі є виключно його особистою думкою і не відповідають офіційній позиції Ірану. Представник МЗС підтвердив, що 6 квітня військова прокуратура Ірану порушила кримінальну справу через висловлювання Норузі, які суперечать істині і є тривожними для громадськості.

"Таким чином станом на сьогодні фактично іранська сторона через заяви, зокрема, головного військового прокурора, які є в ЗМІ, а також офіційних осіб МЗС спростувала заяви Норузі і повідомила, що його твердження містять як мінімум ознаки кримінального правопорушення, за яке має бути відповідальність. Ми очікуємо ще на відповідь на нашу ноту, надіслану в МЗС Ірану, вже у вигляді офіційного документа. Але офіційні заяви, які вже прозвучали, не залишають сумнівів щодо офіційної позиції Ірану стосовно авіакатастрофи українського літака біля Тегерану", - резюмував посол України.

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Як повідомлялося, іранський депутат, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали.

Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння заявами представника парламенту Ісламської Республіки Іран, тому Посольство України в Тегерані невідкладно направило до Міністерства закордонних справ Ірану ноту з вимогою надати відповідні роз’яснення.

8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки".

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Иран, МАУ, Літак, Авіакатастрофа в Ірані.
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