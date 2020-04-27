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Понеділок, 27.04.2020
Казахстан продовжив надзвичайний стан
Казахстан продовжив надзвичайний стан
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Казахстан продовжив надзвичайний стан

Казахстан продовжив надзвичайний стан
12:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:З урахуванням відносної стабілізації ситуації уряд відкриє з 1 травня авіарейси між столицею та Алмати.

У Казахстані ухвалили рішення про продовження надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу до 11 травня. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у зверненні до народу, повідомляє Zakon.kz.

«З урахуванням ситуації, що складається в нашій країні, і на підставі пропозиції Державної комісії та експертів я прийняв рішення підписати указ про продовження режиму надзвичайного стану до 11 травня поточного року. Це рішення є продиктованим нинішньою складною реальністю», - сказав він.

За словами Токаєва, відповідно до закону 11 травня режим НС буде завершено, якщо не відбудеться нового масового спалаху епідемії.

Водночас Державна комісія із забезпечення режиму надзвичайного стану готова піти на пом'якшення карантинного режиму, перш за все в областях та містах, де ситуація з поширенням вірусу знаходиться під контролем.

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Разом з тим, торгово-розважальні центри, кінотеатри, ресторани, парки та інші місця масового скупчення людей наразі будуть закриті для відвідування. Також навчання у вузах, коледжах, школах залишиться дистанційним.

Зазначається, що перед Міністерством охорони здоров'я стоїть завдання збільшити обсяги тестування мінімум до 20-25 тисяч досліджень на добу, що відповідає міжнародним стандартам.

Уряду доручається у найкоротші терміни вивести виробництво вітчизняних тест-систем на промисловий рівень.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 квітня кількість підтверджених випадків заражень COVID-19 досягла 2 995 043: 207 тис. людей померло з початку цієї пандемії та 878 972 одужали.

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За даними сайту Worldometer, у Казахстані зафіксовано 2,7 тис. випадків COVID-19, з них - 25 летальних. 682 людини одужали.

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Казахстан, Карантин, Надзвичайний стан, Коронавірус.
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