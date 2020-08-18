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Вівторок, 18.08.2020
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Коронавірус: в Азії виявлено штам, який може бути ще заразнішим

Коронавірус: в Азії виявлено штам, який може бути ще заразнішим
Оновлено 12:33 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Зі штамом нового коронавірусу D614G, який може виявитися набагато заразнішим за SARS CoV 2, стикається Південно-Східна Азія, хоча поки підтверджень цього припущення немає.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Bloomberg.

Штам коронавірусу, раніше помічений в інших частинах світу і названий D614G, був виявлений в Малайзії і на Філіппінах.

У Малайзії виявлено кластер з 45 випадків: спалах почався з людини, яка повернулась з Індії і порушила свій 14-денний домашній карантин. Його тест на коронавірус по поверненню в Малайзію був негативним. За порушення карантину цю людину засудили до 5 місяців тюремного ув'язнення і штрафу.

На Філіппінах виявили штам серед випадкових зразків COVID-19 в найбільшому місті столичного регіону. Філіппіни, які зіткнулися з найбільшою спалахом в регіоні, вивчають, чи робить мутація вірус більш заразним.

Є припущення, що нова мутація може прискорити поширення коронавірусу.

Заступник міністра охорони здоров'я Філіппін Марія Розаріо Верджайр на віртуальному брифінгу в понеділок повідомила: "Кажуть, що мутація має більш високу ймовірність передачі або заразність, але у нас все ще немає достатньо вагомих доказів, щоб сказати, що це так".

Штам був виявлений у багатьох інших країнах і став переважати в Європі і США, при цьому Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що немає ніяких доказів того, що цей штам призводить до більш важкого захворювання.

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Мутація також була виявлена під час недавніх спалахів в Китаї.

За словами глави відділу епідеміології та біостатистики Гонконзького університету Бенджаміна Коулінг, епідеміологічні дані не свідчать про те, що мутація більш заразна, ніж інші штами.

За його словами, цей штам "може бути трохи більш заразним", але поки "немає достатніх доказів, щоб довести це".

Коулінг уточнив, що "зараз його ідентифікують частіше, ніж раніше, що говорить про те, що він може мати якусь конкурентну перевага перед іншими штамами COVID-19".

Однак глава Міністерства охорони здоров'я Малайзії Нур Хішам Абдулла в Facebook написав, що цей штам може зробити вірус в 10 разів заразнішим, але при цьому не покликався на дослідження.

Він закликав людей бути обережними і вдаватися до більш суворих заходів обережності, оскільки цей штам тепер виявлений у Малайзії: "Співпраця людей є дуже необхідною, щоб разом ми могли розірвати ланцюг зараження від будь-якої мутації".

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Нур Хішам попередив, що штам може означати, що наявні дослідження вакцин можуть бути неповними або неефективними проти мутації.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19 вперше зафіксували в китайській провінції Хубей, в кінці 2019 року. З того моменту зараження цим вірусом були зафіксовані в більш ніж в 200 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення хвороби - пандемією.

На сьогодні кількість зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом перевищує 22 мільйони. В Україні станом на 18 серпня підтвердили 94 436 випадків коронавірусної хвороби.

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Азия, Коронавірус, Covid-19, SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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