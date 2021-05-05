Відривалися на повну: з'явилося відео вечірки в Туреччині, після якої українок затримали за голі фото

У Туреччині серед затриманих за оголені фото українок виявилася і француженка.

Про це пише PavlovskyNews.

Громадянка Франції відпочивала на яхті у співачки Вероніки Курган, відомої під псевдонімом Starla. Дівчата виклали в Мережу кадри в стилі "ню", які коштували їм довгого перебування в поліцейській дільниці.

"Можу опинитися у в'язниці", - написала в соцмережах громадянка Франції, якій, втім, все ж вдалося вийти на свободу і покинути район Мугла.

А ось українка Юлія, яка також потрапила в поліцію за дані знімки, продовжує залишатися в Туреччині і здивована увагою до даної історії.

Нагадаємо, у вівторок, 4 травня, в Туреччині в затоці Фетхіє були помічені "послідовниці" дубайської оголеної фотосесії. Пікантні знімки опублікував в середу, 5 травня, Telegram-канал "LIFE SHOT". Серед учасників були і українки.

Дівчата відкрито і не соромлячись позували на яхті оголеними, тому їх легко помітили з сусідніх плавзасобів і викликали поліцію.