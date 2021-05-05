Стало известно, из-за каких обнаженных снимков украинок задержали в Турции (фото 18+)

В сети опубликовали откровенные фотографии, вызвавшие очередной скандал с девушками из Украины, на этот раз в Турции.

Фото, сделанные во время той фотосессии на лодке, опубликовал в среду, 5 мая, Telegram-канал "LIFE SHOT".

Как ране писал "Телеграф", одна из задержанных за эту фотосессию девушек рассказала, как все было, а также дала "советы", как безнаказанно проводить ню-фотосессии в мусульманских странах.

Это уже не первый подобный инцидент с гражданками Украины в арабских странах. Так, 3 апреля в Дубае были задержаны 40 человек за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая. среди арестованных было 12 украинок.