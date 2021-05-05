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Стало известно, из-за каких обнаженных снимков украинок задержали в Турции (фото 18+)

Стало известно, из-за каких обнаженных снимков украинок задержали в Турции (фото 18+)
13:24 Сегодня Телеграф haber48

В сети опубликовали откровенные фотографии, вызвавшие очередной скандал с девушками из Украины, на этот раз в Турции.

Фото, сделанные во время той фотосессии на лодке, опубликовал в среду, 5 мая, Telegram-канал "LIFE SHOT".

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Как ране писал "Телеграф", одна из задержанных за эту фотосессию девушек рассказала, как все было, а также дала "советы", как безнаказанно проводить ню-фотосессии в мусульманских странах.

 Это уже не первый подобный инцидент с гражданками Украины в арабских странах. Так, 3 апреля в Дубае были задержаны 40 человек за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая. среди арестованных было 12 украинок.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 453

Все по теме:

Турция, Скандал, Яхта, Фотосессия, Украинки, Голые, ню-фото.
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