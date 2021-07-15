Китай налагоджує зв'язки з талібами: як на це реагує західна преса?

Китай наполегливо реалізує свою ініціативу "Один пояс, один шлях". Для цього він, схоже, готовий співпрацювати з будь-ким.

Недавня стаття на сайті "CNN" розповідає про можливе укладення договору про співпрацю між Китаєм і Талібаном. "Телеграф" знайомить вас з її перекладом.

У даній темі з одного боку ми бачимо уряд, який обвинувачують в триманні більше 1 мільйона мусульман у великій системі виправно-трудових таборів. З іншого боку – одне з найжорсткіших ісламістських бойових угруповань в світі. Проте, не дивлячись на їх розбіжності, Комуністична партія Китаю і Талібан можуть незабаром опинитися союзниками. Принаймні, останнім часом висуваються такі припущення .

Після виведення американських військ з Афганістану Талібан знову відроджується і бере під свій контроль більшу частину країни. Швидкість, з якою афганські сили безпеки втрачають контроль над талібами, шокувала багатьох і викликала побоювання, що столиця Кабул може незабаром впасти.

Ісламістське угруповання вже планує своє майбутнє: раніше на цьому тижні представник талібів повідомив гонконгської газеті "South China Morning Post", що Китай був "бажаним другом", і розмови про відновлення взаємин повинні початися "якомога швидше".

Можливість співпраці китайського уряду з талібами в постамериканському Афганістані не так малоймовірна, як може здатися на перший погляд. Афганістан залишається ключовим компонентом довгострокових планів регіонального розвитку Пекіна. У травні офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні заявив, що Пекін веде переговори з Ісламабадом і Кабулом про продовження китайсько-пакистанського економічного коридору (CPEC) до Афганістану, включаючи розширення транспортних і торговельних мереж між трьома країнами.

Китай також не проти мати справу з талібами. Тому він публічно привітавши групу бойовиків в Пекіні у вересні 2019 роки для мирних переговорів.

Тим часом, Талібан ясно дав зрозуміти, що буде готовий не звертати уваги на будь-які образи, і на початку цього місяця їх офіційний представник розповів виданню "Wall Street Journal" в своєму інтерв'ю, що угруповання не зацікавлене в критиці Китаю за його репресії щодо мусульманських меншин в Сіньцзяні. "Ми дбаємо про пригноблених мусульман ... Але ми не збираємося втручатися у внутрішні справи Китаю", - заявив він.

Пакистанський сенатор Мушахід Хуссейн, голова Пакистан-китайського інституту, висловив своє зауваження кореспонденту "CNN" про те, що Талібан був більш "стриманим і прагматичним", ніж в попередній період свого перебування при владі, а ісламісти розглядали Китай як "надійну зацікавлену сторону "в Афганістані. "Якщо вони прийдуть до влади, їм буде потрібна підтримка Китаю для стабільності і відновлення Афганістану. Роздратований Китай - це рецепт катастрофи для Талібану", - стверджує він.

Будь-яке погіршення ситуації з безпекою в Афганістані викличе серйозну заклопотаність і у Пекіна, який вклав значні кошти в Центральну Азію через свою торговельну і інфраструктурну схему "Один пояс, один шлях". В останні роки ісламістські бойовики нападали на громадян Китаю і зачіпали їх інтереси в пакистанській провінції Белуджистан, що межує з Афганістаном. Перспектива подальшого насильства, ймовірно, викличе занепокоєння в Пекіні, так само як і привид доморощених китайських бойовиків, які знайшли притулок в беззаконних прикордонних районах Афганістану.

Поки що китайський уряд публічно не відреагував на просування талібів. Найближчим часом міністр закордонних справ Китаю Ван І відвідає Туркменістан, Таджикистан і Узбекистан, і, як очікується, під час поїздки обговорить проблему Афганістану зі своїми колегами.

Однак в широко поширеному пості в соціальних мережах Ху Сицзінь, редактор державного націоналістичного таблоїду "Global Times", написав, що Талібан вважає Китай "другом". Тим часом його газета припустила, що західні ЗМІ намагалися зруйнувати відносини Талібану з Пекіном, ставлячи питання щодо ситуації в Сіньцзяні.

"Захід насправді не дбав про права людини для уйгурів. Замість цього він сподівався посіяти розбрат між Пекіном і Талібаном", - йдеться в статті.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Чорногорія буде розплачуватися своєю землею за китайські кредити.