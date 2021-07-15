Скачать
Четвер, 15.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Нічого перевіряти: у МОЗ розповіли про розслідування випадків VIP-вакцинації в Україні
Нічого перевіряти: у МОЗ розповіли про розслідування випадків VIP-вакцинації в Україні
У Києві Chevrolet влетів в самоскид, постраждала відома телеведуча - ЗМІ (відео)
У Києві Chevrolet влетів в самоскид, постраждала відома телеведуча - ЗМІ (відео)
МОЗ не виключає можливість нового локдауну в Україні, але ще є час його уникнути
МОЗ не виключає можливість нового локдауну в Україні, але ще є час його уникнути
У Харкові сталася епічна пожежа: вогонь знищив будівлю площею з два баскетбольні поля (фото, відео)
У Харкові сталася епічна пожежа: вогонь знищив будівлю площею з два баскетбольні поля (фото, відео)

Китай налагоджує зв'язки з талібами: як на це реагує західна преса?

Китай налагоджує зв'язки з талібами: як на це реагує західна преса?
Оновлено 07:07 Сьогодні Телеграф

Китай наполегливо реалізує свою ініціативу "Один пояс, один шлях". Для цього він, схоже, готовий співпрацювати з будь-ким.

Недавня стаття на сайті "CNN" розповідає про можливе укладення договору про співпрацю між Китаєм і Талібаном. "Телеграф" знайомить вас з її перекладом.

У даній темі з одного боку ми бачимо уряд, який обвинувачують в триманні більше 1 мільйона мусульман у великій системі виправно-трудових таборів. З іншого боку – одне з найжорсткіших ісламістських бойових угруповань в світі. Проте, не дивлячись на їх розбіжності, Комуністична партія Китаю і Талібан можуть незабаром опинитися союзниками. Принаймні, останнім часом висуваються такі припущення .

Після виведення американських військ з Афганістану Талібан знову відроджується і бере під свій контроль більшу частину країни. Швидкість, з якою афганські сили безпеки втрачають контроль над талібами, шокувала багатьох і викликала побоювання, що столиця Кабул може незабаром впасти.

Ісламістське угруповання вже планує своє майбутнє: раніше на цьому тижні представник талібів повідомив гонконгської газеті "South China Morning Post", що Китай був "бажаним другом", і розмови про відновлення взаємин повинні початися "якомога швидше".

Можливість співпраці китайського уряду з талібами в постамериканському Афганістані не так малоймовірна, як може здатися на перший погляд. Афганістан залишається ключовим компонентом довгострокових планів регіонального розвитку Пекіна. У травні офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні заявив, що Пекін веде переговори з Ісламабадом і Кабулом про продовження китайсько-пакистанського економічного коридору (CPEC) до Афганістану, включаючи розширення транспортних і торговельних мереж між трьома країнами.

Китай збирається увійти до Афганістану: що пророкують експерти?

Китай також не проти мати справу з талібами. Тому він публічно привітавши групу бойовиків в Пекіні у вересні 2019 роки для мирних переговорів.

Тим часом, Талібан ясно дав зрозуміти, що буде готовий не звертати уваги на будь-які образи, і на початку цього місяця їх офіційний представник розповів виданню "Wall Street Journal" в своєму інтерв'ю, що угруповання не зацікавлене в критиці Китаю за його репресії щодо мусульманських меншин в Сіньцзяні. "Ми дбаємо про пригноблених мусульман ... Але ми не збираємося втручатися у внутрішні справи Китаю", - заявив він.

Пакистанський сенатор Мушахід Хуссейн, голова Пакистан-китайського інституту, висловив своє зауваження кореспонденту "CNN" про те, що Талібан був більш "стриманим і прагматичним", ніж в попередній період свого перебування при владі, а ісламісти розглядали Китай як "надійну зацікавлену сторону "в Афганістані. "Якщо вони прийдуть до влади, їм буде потрібна підтримка Китаю для стабільності і відновлення Афганістану. Роздратований Китай - це рецепт катастрофи для Талібану", - стверджує він.

Будь-яке погіршення ситуації з безпекою в Афганістані викличе серйозну заклопотаність і у Пекіна, який вклав значні кошти в Центральну Азію через свою торговельну і інфраструктурну схему "Один пояс, один шлях". В останні роки ісламістські бойовики нападали на громадян Китаю і зачіпали їх інтереси в пакистанській провінції Белуджистан, що межує з Афганістаном. Перспектива подальшого насильства, ймовірно, викличе занепокоєння в Пекіні, так само як і привид доморощених китайських бойовиків, які знайшли притулок в беззаконних прикордонних районах Афганістану.

Гібридна війна Мінська: які уроки дістають країни ЄС з протистояння Лукашенко

Поки що китайський уряд публічно не відреагував на просування талібів. Найближчим часом міністр закордонних справ Китаю Ван І відвідає Туркменістан, Таджикистан і Узбекистан, і, як очікується, під час поїздки обговорить проблему Афганістану зі своїми колегами.

Однак в широко поширеному пості в соціальних мережах Ху Сицзінь, редактор державного націоналістичного таблоїду "Global Times", написав, що Талібан вважає Китай "другом". Тим часом його газета припустила, що західні ЗМІ намагалися зруйнувати відносини Талібану з Пекіном, ставлячи питання щодо ситуації в Сіньцзяні.

"Захід насправді не дбав про права людини для уйгурів. Замість цього він сподівався посіяти розбрат між Пекіном і Талібаном", - йдеться в статті.

Раніше  "Телеграф" писав про те, що Чорногорія буде розплачуватися своєю землею за китайські кредити

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
Перегляди: 169

Все по темі:

Китай, Афганистан, Талибан, Азия, Талибі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Все більше хворих і менше людей видужали: свіжі дані по COVID-19 в Україні на 15 липня
02 В Україні з'явився турецький "розвідник", який захистить кордон за допомогою авіабомб (фото)
03 Путін вважає Україну проектом «анти-Росія»: що думає західна преса про резонансну статтю на сайті Кремля
04 Китай налагоджує зв'язки з талібами: як на це реагує західна преса?
05 У Києві Chevrolet влетів в самоскид, постраждала відома телеведуча - ЗМІ (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Крим і Донбас до уваги не беремо: у Путіна відзначилися зухвалою заявою про недоторканність України
Крим і Донбас до уваги не беремо: у Путіна відзначилися зухвалою заявою про недоторканність України
Авакова відправили у відставку з аплодисментами - подробиці (фото, відео)
Авакова відправили у відставку з аплодисментами - подробиці (фото, відео)
Конвоював насильника: майор поліції загинув у трагічній аварії на Донеччині (фото)
Конвоював насильника: майор поліції загинув у трагічній аварії на Донеччині (фото)
Припливли прямо на пляж: дельфіни порадували українських відпочивальників в Одесі (відео)
Припливли прямо на пляж: дельфіни порадували українських відпочивальників в Одесі (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся