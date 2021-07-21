На тлі "Дельти" і цвілі в Індії спалахнув новий смертоносний вірус: подробиці

В Індії, де бушує коронавірус мутації "Дельта" і чорна цвіль, спалахнув пташиний грип. І вперше в країні зафіксували смерть від даного захворювання: помер 11-річний хлопчик.

Про це пише The Times of India з посиланням на джерела у Всеіндійському інституті медичних наук.

Повідомляється, що дитину, у якої була висока температура, забрала швидка допомога з підозрою на COVID-19. Однак тести виявилися негативними, і подальша діагностика показала, що у дитини була інфекція на тлі вірусу пташиного грипу. На жаль, хлопчика врятувати не вдалося - це перша в Індії смерть від даного вірусу.

Зараз інфекціоністи перевіряють всіх, з ким могла контактувати дитина, щоб уникнути епідемії.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Індії підтвердило те, що в центральному штаті Махараштра бушує нова мутація delta +. Крім того, Вже два індійських штати - Раджастан і Телангана - оголосили про епідемію мукормікозу, також відомого як чорна цвіль.