У Китаї після рейсу з Москви зафіксували спалах штаму "Дельта" в 26 містах

У світі продовжують фіксувати глобальні спалахи коронавірусу "Дельта", і один з них міг статися через літак, що прилетів до Китаю з Росії.

За інформацією китайської газети The Paper з посиланням на заступника голови центру з контролю і профілактики захворювань Нанкіна Дін Цзе, в цьому місті після прибуття рейсу авіакомпанії Air China з Москви стався спалах "Дельти". Згодом вірус поширився ще в 26-ти містах.

За попередньою інформацією, "Дельту" підхопили на рейсі CA910 з Росії співробітники клінінгової компанії, які заразили, щонайменше, ще 52 осіб.

У Нанкіні після даної НП регулярно тестують місцевих жителів, і станом на 30 липня зафіксували 184 підтверджених випадки "Дельти".

Всього ж спалах після НП з літаком з Москви сколихнув 26 міст в 15 китайських провінціях.

До слова, саме з Росії в Україну потрапив вірус "Дельта", від якого в Києві вже помер місцевий лікар.

Нагадаємо, через поширення в світі штаму коронавірусу "Дельта" Україна посилює правила в'їзду в країну. Зміни торкнуться як громадян України, так і іноземців.