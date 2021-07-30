Скачать
П'ятниця, 30.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Росія не піде з Криму і Донбасу навіть після смерті Путіна, - Казарін
Росія не піде з Криму і Донбасу навіть після смерті Путіна, - Казарін
Зеленський знайшов нову посаду для Єрмака
Зеленський знайшов нову посаду для Єрмака
З'явилися фото аварії на Полтавщині, де поїзд на переїзді врізався в фуру
З'явилися фото аварії на Полтавщині, де поїзд на переїзді врізався в фуру
Велику пожежу на заводі в Ужгороді гасили півдоби: фото і відео наслідків
Велику пожежу на заводі в Ужгороді гасили півдоби: фото і відео наслідків

У Китаї після рейсу з Москви зафіксували спалах штаму "Дельта" в 26 містах

У Китаї після рейсу з Москви зафіксували спалах штаму "Дельта" в 26 містах
Оновлено 12:56 Сьогодні Телеграф

У світі продовжують фіксувати глобальні спалахи коронавірусу "Дельта", і один з них міг статися через літак, що прилетів до Китаю з Росії.

За інформацією китайської газети The Paper з посиланням на заступника голови центру з контролю і профілактики захворювань Нанкіна Дін Цзе, в цьому місті після прибуття рейсу авіакомпанії Air China з Москви стався спалах "Дельти". Згодом вірус поширився ще в 26-ти містах.

За попередньою інформацією, "Дельту" підхопили на рейсі CA910 з Росії співробітники клінінгової компанії, які заразили, щонайменше, ще 52 осіб.

У Нанкіні після даної НП регулярно тестують місцевих жителів, і станом на 30 липня зафіксували 184 підтверджених випадки "Дельти".

Всього ж спалах після НП з літаком з Москви сколихнув 26 міст в 15 китайських провінціях.

До слова, саме з Росії в Україну потрапив вірус "Дельта", від якого в Києві вже помер місцевий лікар.

Нагадаємо, через поширення в світі штаму коронавірусу "Дельта" Україна посилює правила в'їзду в країну. Зміни торкнуться як громадян України, так і іноземців.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 49

Все по темі:

Китай, Delta, Росія, Літак, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вакцина Pfizer слабшає через півроку: чи потрібно робити щеплення повторно?
02 Росія стягує війська в Білорусь: які прогнози дають аналітики НАТО?
03 Понад 40 людей загинули і близько 150 зникли безвісти через повінь в Афганістані (фото, відео)
04 Росія не піде з Криму і Донбасу навіть після смерті Путіна, - Казарін
05 З'явилися фото аварії на Полтавщині, де поїзд на переїзді врізався в фуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Дніпрі знесло дах площею в 350 квадратів: його частини пошкодили будинки та авто (фото)
У Дніпрі знесло дах площею в 350 квадратів: його частини пошкодили будинки та авто (фото)
Російський модуль &quot;Наука&quot; розгорнув МКС: що сталося після стикування
Російський модуль "Наука" розгорнув МКС: що сталося після стикування
У Китаї після рейсу з Москви зафіксували спалах штаму &quot;Дельта&quot; в 26 містах
У Китаї після рейсу з Москви зафіксували спалах штаму "Дельта" в 26 містах
День Марини Лазарєвої 30 липня: народні прикмети і що не можна робити в це свято
День Марини Лазарєвої 30 липня: народні прикмети і що не можна робити в це свято
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся