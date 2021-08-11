Росія будує півсотні нових військових об'єктів на Курилах: чим відповість Японія

Міноборони Росії оголосило в понеділок, 9 серпня, що країна буде розширювати військове будівництво на Курильських островах в північній частині Тихого океану, на які претендує Японія. Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство "Анадолу" на своєму сайті

У заяві міністерства говориться, що в найближчі роки на островах буде побудований 51 об'єкт, здатний витримувати землетруси силою до дев'яти балів за шкалою Ріхтера.

Цей крок майже напевно викличе протест з боку Японії, яка вважає Курили своєю територією. Територіальна суперечка щодо островів не вирішена з часів Другої світової війни.

На Ялтинській конференції 1945 року тодішній Радянський Союз погодився почати військові дії на східному фронті за угодою зі своїми західними союзниками і натомість отримав деякі японські території, включаючи Курильські острови.

Однак після війни Японія не визнала приналежність островів Радянському Союзу.

Через суперечку Росія і Японія так і не підписали мирний договір і технічно все ще знаходяться в стані війни. Оскільки обидві сторони претендують на території, питання про суверенітет Курил залишається неврегульованим.

Токіо регулярно висловлює протест проти візитів російських офіційних осіб на острови.

Російська влада побоюється можливого розміщення американських ракетних систем на островах в разі їх повернення Японії, що створить пряму військову загрозу для Росії.

Інше турецьке щоденне інтернет-видання "Daily Sabah" в статті на своєму сайті повідомляє про те, що в цілому на островах на даний момент завершено будівництво 30 військових об'єктів.

"Зокрема, на островах Ітуруп і Кунашир побудовано сім гуртожитків для військовослужбовців, ще одне буде готово в цьому році. Новий корпус повністю обладнаний, в кімнатах є все необхідне для життя. Всього на Курильській гряді військові будівельники в найближчому майбутньому зведуть 51 об'єкт ", - сказано в повідомленні.

Двосторонні відносини знаходяться не в кращому стані через сварку, яка почалася в кінці Другої світової війни. Тоді радянські війська захопили найпівденніші острови Курильського ланцюга, відомі як Північні території в Японії, які тягнуться приблизно на 1300 кілометрів, відокремлюючи Тихий океан від Охотського моря, і лежать у північно-східного узбережжя японського острова Хоккайдо.

Росія стверджує, що острови повинні бути законно передані СРСР в результаті поразки Японії у Другій світовій війні. Згідно Спільної радянсько-японської декларації 1956 років два з чотирьох островів, або 6% спірної території, були повернуті Японії.

Раніше "Телеграф" писав, що після рекордного терміну при владі прем'єр Японії збирається піти у відставку.