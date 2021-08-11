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Росія будує півсотні нових військових об'єктів на Курилах: чим відповість Японія

Росія будує півсотні нових військових об'єктів на Курилах: чим відповість Японія
Оновлено 10:22 Сьогодні Телеграф

Міноборони Росії оголосило в понеділок, 9 серпня, що країна буде розширювати військове будівництво на Курильських островах в північній частині Тихого океану, на які претендує Японія. Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство "Анадолу" на своєму сайті

У заяві міністерства говориться, що в найближчі роки на островах буде побудований 51 об'єкт, здатний витримувати землетруси силою до дев'яти балів за шкалою Ріхтера.

Цей крок майже напевно викличе протест з боку Японії, яка вважає Курили своєю територією. Територіальна суперечка щодо островів не вирішена з часів Другої світової війни.

На Ялтинській конференції 1945 року тодішній Радянський Союз погодився почати військові дії на східному фронті за угодою зі своїми західними союзниками і натомість отримав деякі японські території, включаючи Курильські острови.

Однак після війни Японія не визнала приналежність островів Радянському Союзу.

Через суперечку Росія і Японія так і не підписали мирний договір і технічно все ще знаходяться в стані війни. Оскільки обидві сторони претендують на території, питання про суверенітет Курил залишається неврегульованим.

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Токіо регулярно висловлює протест проти візитів російських офіційних осіб на острови.

Російська влада побоюється можливого розміщення американських ракетних систем на островах в разі їх повернення Японії, що створить пряму військову загрозу для Росії.

Інше турецьке щоденне інтернет-видання "Daily Sabah" в статті на своєму сайті повідомляє про те, що в цілому на островах на даний момент завершено будівництво 30 військових об'єктів.

"Зокрема, на островах Ітуруп і Кунашир побудовано сім гуртожитків для військовослужбовців, ще одне буде готово в цьому році. Новий корпус повністю обладнаний, в кімнатах є все необхідне для життя. Всього на Курильській гряді військові будівельники в найближчому майбутньому зведуть 51 об'єкт ", - сказано в повідомленні.

Двосторонні відносини знаходяться не в кращому стані через сварку, яка почалася в кінці Другої світової війни. Тоді радянські війська захопили найпівденніші острови Курильського ланцюга, відомі як Північні території в Японії, які тягнуться приблизно на 1300 кілометрів, відокремлюючи Тихий океан від Охотського моря, і лежать у північно-східного узбережжя японського острова Хоккайдо.

Росія стверджує, що острови повинні бути законно передані СРСР в результаті поразки Японії у Другій світовій війні. Згідно Спільної радянсько-японської декларації 1956 років два з чотирьох островів, або 6% спірної території, були повернуті Японії.

Раніше "Телеграф" писав, що після рекордного терміну при владі прем'єр Японії збирається піти у відставку.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Росія, Курили, Японія, Курильські острови, військові об'єкти.
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