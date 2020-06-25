Україна приєдналася до євросанкцій проти Сирії

Україна приєдналася до рішення ЄС продовжити ще на рік, до 1 червня 2021 року, обмежувальні заходи щодо фізичних осіб та установ у зв’язку із розвитком ситуації в Сирії.

Декларація Високого представника ЄС щодо приєднання певних третіх країн, в тому числі й України, до рішення ЄС від 28 травня 2020 року в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики (CFSP) 2020/719, оприлюднена на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС поновила існуючі обмежувальні заходи на наступні 12 місяців, до 1 червня 2021 року, та доповнила список осіб та установ, до яких застосовуються обмежувальні заходи, як це викладено в Додатку 1 до Рішення ЄС 2013/255/CFSP. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Сербія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору, як і Україна, республіка Молдова і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - йдеться у декларації.

Документ зазначає, що згадані треті країни забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Ради ЄС. Євросоюз взяв до уваги ці зобов’язання та привітав їх.

Рішення ЄС 2013/255/CFSP щодо санкцій проти Сирії оприлюднено в Офіційному журналі ЄС. Згаданий пакет санкцій передбачає ембарго на постачання зброї до Сирії, забороняє певні види економічної діяльності, включаючи здійснення інфраструктурних проєктів та торгівлю нафтою та нафтопродуктами, а також застосовує індивідуальні санкції проти ряду осіб, починаючи з президента країни Асада та його уряду, що включають заборону на подорожі та заморожування фінансових активів.

Усього до санкційного списку ЄС входять 179 фізичних осіб, 53 компанії та установи, а також підконтрольний уряду комерційний банк Сирії.