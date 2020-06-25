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Україна приєдналася до євросанкцій проти Сирії

Україна приєдналася до євросанкцій проти Сирії
14:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Україна приєдналася до рішення ЄС продовжити ще на рік, до 1 червня 2021 року, обмежувальні заходи щодо фізичних осіб та установ у зв’язку із розвитком ситуації в Сирії.

Декларація Високого представника ЄС щодо приєднання певних третіх країн, в тому числі й України, до рішення ЄС від 28 травня 2020 року в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики (CFSP) 2020/719, оприлюднена на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС поновила існуючі обмежувальні заходи на наступні 12 місяців, до 1 червня 2021 року, та доповнила список осіб та установ, до яких застосовуються обмежувальні заходи, як це викладено в Додатку 1 до Рішення ЄС 2013/255/CFSP. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Сербія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору, як і Україна, республіка Молдова і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - йдеться у декларації.

Документ зазначає, що згадані треті країни забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Ради ЄС. Євросоюз взяв до уваги ці зобов’язання та привітав їх.

Рішення ЄС 2013/255/CFSP щодо санкцій проти Сирії оприлюднено в Офіційному журналі ЄС. Згаданий пакет санкцій передбачає ембарго на постачання зброї до Сирії, забороняє певні види економічної діяльності, включаючи здійснення інфраструктурних проєктів та торгівлю нафтою та нафтопродуктами, а також застосовує індивідуальні санкції проти ряду осіб, починаючи з президента країни Асада та його уряду, що включають заборону на подорожі та заморожування фінансових активів.

Україна приєдналася до пакету санкцій ЄС проти третіх країн за кібератаки

Усього до санкційного списку ЄС входять 179 фізичних осіб, 53 компанії та установи, а також підконтрольний уряду комерційний банк Сирії.

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Сирия, ЄС, Україна, Євросанкції, Приєдналася.

Автор:

Телеграф
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