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Вівторок, 27.04.2021
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Курортному сезону бути? У Туреччині визначилися з обмеженнями для туристів під час локдауну

Курортному сезону бути? У Туреччині визначилися з обмеженнями для туристів під час локдауну
Оновлено 12:00 Сьогодні Телеграф

Тритижневий локдаун, введений в Туреччині президентом Реджепоі Тайіпоі Ердоганом не повинен перешкодити туристичного сезону, від якого в значній мірі залежить турецька економіка. Іноземці зможуть спокійно користуватися всіма правами свободи пересувань і проживання в готелях країни.

Про це у вівторок, 27 квітня, заявили в прес-службі МВС країни.

У повідомленні зазначено, що дія жорстких карантинних обмежень, введених в країні з 29 квітня по 17 травня, не поширюється на іноземних туристів або осіб, які прибули до Туреччини з короткочасним візитом.

"Виключення з режиму комендантської години поширюється тільки на іноземних громадян, які перебувають в Туреччині з короткими візитами або тимчасово як туристи", - відзначають в відомстві. У той же час, в МВС Туреччини підкреслюють, що іноземцям, які мають дозвіл на проживання або статус міжнародного захисту, як і тим, хто прибув в країну не з туристичними цілями - "дотримання заборони на вихід на вулицю обов'язково".

Однак, радіти сильно іноземним туристам все таки не варто. Карантин буде помітний і для них. Це випливає з поста в Instagram користувача lida.gazzetta, яка організовує екскурсії для туристів по Стамбулу.

пост

Жінка вказала, туристи то зможуть вільно ходити по вулицях. Але місто буде порожнім. Мешканці зможуть вийти на вулицу тільки за продуктами, а у вихідні навіть це буде заборонено.

Нагадаємо, в Туреччині вже розглядали варіант повністю закрити країну для туристів через коронавірус.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

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Туреччина, Туристи, Комендантська година, Локдаун.
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