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Коронавірус: у Чилі два круїзні лайнери закрили на карантин

Коронавірус: у Чилі два круїзні лайнери закрили на карантин
16:17 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Обидва кораблі курсують чилійськими фіордами у Патагонії.

У водах Чилі на карантин поставили два круїзні лайнери після того, як у пасажира одного з них виявився позитивний результат тесту на коронавірус, а на іншому зафіксували підозри на Covid-19.

Про це оголосило міністерство охорони здоров'я Чилі, повідомляє AFP.

"На двох круїзних лайнерах на карантин потрапило понад 1300 осіб після того, як тест літнього британця на одному з них дав позитивний результат на коронавірус", - йдеться в повідомленні. 

Обидва кораблі курсують чилійськими фіордами у Патагонії. 

Найшвидший на сьогодні тест з визначення коронавірусу винайшли в США

Як повідомляється, у 85-річного чоловіка з'явилися симптоми коронавірусу після того, як він зійшов з корабля Silver Explorer в порту Калета-Тортелье, що за 2400 км від Сантьяго. Пізніше чоловіка бувло переведено в лікарню у місті Койайке, де проведений йому тест показав позитивний результат на коронавірус. 

"Корабель знаходиться в карантині у порту Кастро. Стан громадянина Великої Британії задовільний, але у нього позитивний результат на коронавірус", - заявив на пресконференції міністр охорони здоров'я Хайме Маналич. 

Інше судно, Azmara Pursuit - з 665 пасажирами і майже 400 членами екіпажу - раніше заходило в чилійські води з південного аргентинського порту Ушуайя. В даний час лайнер перебуває поруч з портом Чакабуко, оскільки влада заборонила висадку пасажирів на тій підставі, що на лайнері були підозри на випадки коронавірусу.

Через коронавірус Казахстан оголосив надзвичайний стан

Як зазначає видання, у суботу число випадків коронавірусу у Чилі досягло 61, що на 18 більше, ніж у п'ятницю. 

Як повідомлялося, за даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на ранок 15 березня у світі зафіксовано тих, хто хворів Covid-19 і одужав 73 968 осіб, інфікованих 156 400 осіб, а тих, хто загинув від Covid-19 - 5 833. 

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

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Чили, Коронавірус, Covid-19, Круїзні лайнери.
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