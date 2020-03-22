Власники готелів у Канаді будуть надавати допомогу лікарням

Світові новини:Влада Квебеку домовляється з власниками готелів про розміщення хворих в номерах, через заповненість лікарень інфікованими коронавірусом.

Влада канадської провінції Квебек розглядає можливість тимчасового розміщення хворих у готелях у зв’язку з переповненістю лікувальних закладів пацієнтами, зараженими коронавірусом.

Про це CBC News розповів президент Асоціації готелів Квебеку Хав’єр Грет.

"Ідеться про 3-4 тисячі ліжок по всій провінції Квебек", - сказав Грет.

За його словами, готельні номери не використовуватимуться для хворих на COVID-19. У них розташують неінфікованих пацієнтів, аби звільнити місця у лікарнях для тих, хто потребує лікування від коронавірусу.

Уряд ставить певні вимоги до готелів, зокрема перевага віддається тим, що стоять неподалік лікарень, номери в них мають бути без килимів.

За словами Грета, реакція членів асоціації на ініціативу уряду була дуже позитивною: "Усі, з ким зв’язалися, запропонували допомогу, а деякі готелі вже почали підготовку".

Коли уряд Квебека ухвалить рішення стосовно конкретних готелів, з ними будуть укладені відповідні контракти.

Опівночі 21 березня Канада та США взаємно закрили кордон для усіх туристів, які здійснюють “неважливі” подорожі.