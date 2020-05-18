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Понеділок, 18.05.2020
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Дітей по всьому світу атакує загадкова недуга

Дітей по всьому світу атакує загадкова недуга
09:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Світові новини:Схожа на синдром Кавасакі недуга масово вражає дітей, які переносять коронавірус абсолютно безсимптомно.

З коронавірусом пов'язують загадкову недугу, що почала проявлятися в дітей по всьому світу. Хвороба дуже схожа на рідкісний синдром Кавасакі.

Лікарі вже рятують кілька сотень малюків у США, Британії, Франції, Іспанії, Нідерландах. А в італійському Бергамо вже навіть побито рекорд за останні три роки за кількістю дітей із токсичним шоком, йдеться у сюжеті ТСН.

"Найчастіше ми спостерігаємо в дітей високу температуру, десь три-чотири дні. Висипання, дуже сильні висипання. Вони можуть бути по всьому тілу. І на долонях. І на стопах, де зазвичай такого не буває", - коментує лікар-педіатр.

Саме так може починатися загадкова рідкісна недуга – запальний процес, схожий на хворобу Кавасакі. Спричиняє його, підозрюють медики, саме коронавірус, бо у хворих дітей тести показали наявність антитіл. Недуга вражає судини, внутрішні органи та викликає токсичний шок. Окрім висипки, високої температури, блювоти, серед симптомів ще можуть бути потріскані губи, червоні очі, набряки кінцівок та лімфатичних вузлів на шиї, біль у всьому тілі. У деяких дітей може розвиватися навіть артрит. І найстрашніший наслідок – аневризма серцевих судин.

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"У дітей немає симптомів, схожих на симптоми коронавірусу. Це не респіраторні захворювання, у них немає проблем із диханням. У них це більше проявляється, як запалення кровоносних судин, які потім можуть призвести до проблем із серцем", - каже губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

"Головне, що хвилює нас, педіатрів, це те, що Кавасакі може призвести, якщо її не лікувати, до так званої "аневризми коронарної артерії". І це може бути фатальним. Тому ми просимо батьків, якщо в сім’ї хтось хворів, а діти перенесли вірус у легкій формі, усе ж бути пильними", - закликають лікарі.

Як наслідок, якщо раніше більшість європейських країн та США дітям тести на коронавірус робити не квапилися, то тепер вони ледь не першочергові за найменшої підозри.

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"Позитивний момент у тому, що наразі таких випадків небагато. Отримавши правильне лікування, діти одужують. Та я не можу запевнити, що кількість хворих не зростатиме. Минулого тижня кількість пацієнтів у педіатричному відділені зросла, тому слід бути вкрай уважними", - кажуть паризькі лікарі.

Тепер батьки, які пройшли з дітьми через це пекло нової хвороби, просять інших із послабленням карантину не забувати про цю підступну дію вірусу. Спалаху захворюваності в дітей лікарі чекають після відкриття дитсадків та шкіл. А тому батьків просять пам'ятати: атаковані коронавірусом діти мають інші, ще менш вивчені прояви хвороби, які часто збігаються із симптомами Кавасакі. 

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 18 травня загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 315 185 осіб. Водночас, видужали 1 733 963 людини.

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Діти, Хвороба, Світ, Недуга, Невідома хвороба.
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