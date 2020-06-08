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Тисячі бразильців вийшли на антиурядові протести

Тисячі бразильців вийшли на антиурядові протести
05:24 Сьогодні Телеграф УНН

Світові новини:У Бразилії відбулися масові протести проти президента Болсонару.

У Бразилії в неділю паралельно пройшли масові протести проти президента країни Жаїра Болсонару і акції в його підтримку. У столиці держави, місті Бразиліа, сотні людей вийшли на вулиці з плакатами, на яких було написано "Проти расизму і фашизму" і "Тероризм - це політика уряду по знищенню". Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

Ця акція стала першою в Бразилії демонстрацією проти Жаїра Болсонару за весь час пандемії коронавірусу. Одночасно з нею в Бразиліа зібралася менш велика група активістів з числа прихильників президента, щоб зажадати зняти діючі через пандемію COVID-19 обмеження. Сам Болсонару вже неодноразово брав участь в акціях своїх прихильників, які регулярно проходять у вихідні в урядовому кварталі столиці.

У Сан-Паулу на демонстрацію на підтримку Болсонару прийшло близько 50 чоловік. У той же час на відстані приблизно десяти кілометрів від місця проведення їх акції тисячі бразильців вийшли на протест проти глави держави. "Болсонару - проти всього: йому не потрібні чорні, гомосексуали, жінки. Він думає тільки про багатих", - повідомила одна з учасниць протесту.

Жаїр Болсонару довго відмовлявся визнавати реальність загрози, яка походить від коронавірусу. Хворобу COVID-19 він одного разу назвав "легким грипом". Крім того, він не раз критикував обмеження, введені на тлі пандемії в різних штатах Бразилії, оскільки через них страждає економіка країни.

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За даними Університету Джонса Хопкінса за ранній ранок 8 червня, число заражень коронавірусом в Бразилії з початку пандемії досягло 672 846 осіб.

Нагадаємо, за кількістю жертв COVID-19 Бразилія займає третє місце в світі, після США і Великої Британії: від наслідків цієї хвороби в країні померло вже 35 930 пацієнтів.

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Бразилия, Протести, Жаїр Болсонару.
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