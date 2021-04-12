Руйнує все на своєму шляху: на Карибах продовжує вивергатися "вибуховий" вулкан (відео)

На Карибах в Кінгстауні (Сент-Вінсент) продовжує вивергатися вулкан Ла-Суфрієр - це відбувається вперше з 1979 року.

Як повідомляє The Guardian, пірокластичні потоки "руйнують все на своєму шляху" і у влади з'явилися побоювання за життя місцевих жителів.

З 10 квітня, коли почалося виверження, вулкан Ла-Суфрієр вже наробив величезну кількість попелу.

"Він руйнує все на своєму шляху", - говорить директор Центру сейсмічних досліджень Університету Вест-Індії Ерусцілла Джозеф, попереджаючи, що люди повинні негайно евакуюватися.

Відзначимо, що на даний момент з епіцентру дії вулкана на човнах і кораблях відвезли 1600 чоловік, проте деякі люди відмовилися покинути свій будинок. Навіть незважаючи на те, що існує нова небезпека - старий і новий купол вулкана були зруйновані і утворився новий кратер.

Відомо, що останній вибух був таким же, як в 1902 році: тоді загинуло 1600 чоловік. Що ж стосується загиблих і постраждалих зараз, на Карибах поки даною інформацією не володіють.

Нагадаємо, в Ісландії в березні почав виверження вулкан Фаградалсфьялл, який до цього "спав" 800 років.