Бандити розстріляли 13 поліцейських і зникли в лісі: подробиці

Увечері 18 липня в Нігерії сталася кривава розправа над поліцейськими, які прибули на виклик місцевих жителів, але потрапили в пастку.

За інформацією Agence France-Presse, в штаті Замфара на північному заході країни бандити влаштували засідку для правоохоронців. Ті прибули на виклик, проте потрапили під обстріл бандитської організації.

Повідомляється, що 13 поліцейських загинули на місці, ще кілька людей поранено. З метою їх безпеки подробиці того, що сталося, і імена копів не розголошують. У регіоні розпочато спецоперацю по затриманню злочинців, які ховаються в лісі.

Відомо лише те, що раніше місцеві жителі скаржилися на банду, учасники якої викрадають людей і ховаються в тропічних лісах.

Нагадаємо, на курорті України знайшли бездиханне тіло поліцейського, який помер внаслідок вогнепального поранення.

Також ми писали, що на території Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби в службовому кабінеті застрелився 40-річний майор.