Скачать
Середа, 04.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Біля посольства Білорусі в Києві з фаєрами і биттям тарілок вшанували пам'ять Шишова (ексклюзивні фото та відео)
Біля посольства Білорусі в Києві з фаєрами і биттям тарілок вшанували пам'ять Шишова (ексклюзивні фото та відео)
Спортсмени продовжують тікати від режиму Лукашенка: до Тімановської приєдналися ще двоє
Спортсмени продовжують тікати від режиму Лукашенка: до Тімановської приєдналися ще двоє
Танцюючий вчитель з Полтавщини Василь Маслей: "Ми допомагаємо дітям не бути сором’язливими і відкриватися"
Танцюючий вчитель з Полтавщини Василь Маслей: "Ми допомагаємо дітям не бути сором’язливими і відкриватися"
Разумков скасував поїздку на Донбас через заборону нового командувача ЗСУ
Разумков скасував поїздку на Донбас через заборону нового командувача ЗСУ

Спортсмени продовжують тікати від режиму Лукашенка: до Тімановської приєдналися ще двоє

Спортсмени продовжують тікати від режиму Лукашенка: до Тімановської приєдналися ще двоє
Оновлено 08:02 Сьогодні Телеграф

Ще один спортсмен вирішив покинути Білорусь після скандалу з легкоатлеткою Христиною Тімановською. Йдеться про тренера гандбольної команди "Віцязь" Костянтина Яковлєва, який виїхав в Україну.

Про це у вівторок, 3 серпня, написав Telegram-канал "Наша Нива".

Повідомляється, що таке рішення Яковлєва було викликано його затриманням і арештом. Видання повідомляє, що 16 червня 2021 року тренера з гандболу затримали разом з іншими спортсменами, коли він повертався до Мінська з Барановичів, де зустрічався з журналістом Дмитром Руто.

Причиною арешту, ймовірно, стала участь Яковлєва у мирних акціях протесту проти режиму Лукашенка в серпні 2020 року і його коментарі з приводу цих подій. Яковлєва заарештували на 15 днів.

Ще одна легкоатлетка Яна Максимова теж вирішила не повертатися до Білорусі після інциденту з Тімановською - вона буде продовжувати свою кар'єру у Німеччині.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yana Maksimova-Krauchanka (@_maksimava_yana)

У той же час, легкоатлетка Христина Тімановська, яка представляла Білорусь на Олімпіаді-2020 року, готується до вильоту з Токіо до Польщі. За даними ЗМІ, Тімановську вже доставили в аеропорт на поліцейському автомобілі і вона у супроводі кількох дипломатів пройшла в VIP-зону аеропорту. Вилетіти до Варшави спортсменка повинна рейсом польської авіакомпанії LOT о 10:20 ранку за місцевим часом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сім'я білоруської легкоатлетки Тімановської виїхала в Україну.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Перегляди: 62

Все по темі:

Польща, Україна, Білорусь, Спортсмени.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У центрі Києва у військової вантажівки на ходу відмовили гальма: фото і відео наслідків
02 Ще вісім життів на ниточці: стало відомо про нову жертву вибуху шахти в Донецькій області
03 Біля посольства Білорусі в Києві з фаєрами і биттям тарілок вшанували пам'ять Шишова (ексклюзивні фото та відео)
04 Біля Пентагону сталася стрілянина: повідомляється про постраждалих (відео)
05 Чауса передали детективам НАБУ: з чим пов'язаний несподіваний поворот в його справі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Безоплатно та без жодних умов&quot;: Україна до Дня Незалежності отримає 2,7 млрд доларів від МВФ
"Безоплатно та без жодних умов": Україна до Дня Незалежності отримає 2,7 млрд доларів від МВФ
В Україну йдуть дощі, але літо поки не думає відступати: прогноз погоди на 4 серпня
В Україну йдуть дощі, але літо поки не думає відступати: прогноз погоди на 4 серпня
Чауса передали детективам НАБУ: з чим пов'язаний несподіваний поворот в його справі
Чауса передали детективам НАБУ: з чим пов'язаний несподіваний поворот в його справі
День Марії Магдалина 4 серпня: історія свята і привітання українською
День Марії Магдалина 4 серпня: історія свята і привітання українською
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся