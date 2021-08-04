Спортсмени продовжують тікати від режиму Лукашенка: до Тімановської приєдналися ще двоє

Ще один спортсмен вирішив покинути Білорусь після скандалу з легкоатлеткою Христиною Тімановською. Йдеться про тренера гандбольної команди "Віцязь" Костянтина Яковлєва, який виїхав в Україну.

Про це у вівторок, 3 серпня, написав Telegram-канал "Наша Нива".

Повідомляється, що таке рішення Яковлєва було викликано його затриманням і арештом. Видання повідомляє, що 16 червня 2021 року тренера з гандболу затримали разом з іншими спортсменами, коли він повертався до Мінська з Барановичів, де зустрічався з журналістом Дмитром Руто.

Причиною арешту, ймовірно, стала участь Яковлєва у мирних акціях протесту проти режиму Лукашенка в серпні 2020 року і його коментарі з приводу цих подій. Яковлєва заарештували на 15 днів.

Ще одна легкоатлетка Яна Максимова теж вирішила не повертатися до Білорусі після інциденту з Тімановською - вона буде продовжувати свою кар'єру у Німеччині.

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У той же час, легкоатлетка Христина Тімановська, яка представляла Білорусь на Олімпіаді-2020 року, готується до вильоту з Токіо до Польщі. За даними ЗМІ, Тімановську вже доставили в аеропорт на поліцейському автомобілі і вона у супроводі кількох дипломатів пройшла в VIP-зону аеропорту. Вилетіти до Варшави спортсменка повинна рейсом польської авіакомпанії LOT о 10:20 ранку за місцевим часом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сім'я білоруської легкоатлетки Тімановської виїхала в Україну.