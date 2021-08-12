У Єгипті кобра у мікроавтобусі вбила родину з чотирьох чоловік та водія (фото)

У Єгипті кобра вилізла з картонної коробки, яку перевозили у багажнику мікроавтобуса, і вбила чотирьох пасажирів та водія.

Про це у середу, 11 серпня, повідомляє видання Arab News.

Так, співвласник транспортного засобу попросив водія доставити кобру у картонній коробці з Александрії в місто Кафр-еш-Шейх.

Водій погодився і поставив коробку з отруйною змією у багажник автомобіля, після чого взяв пасажирів - родину з чотирьох осіб.

У якийсь момент кобра вилізла з коробки, проповзла під пасажирськими сидіннями і напала на всіх, хто був у мікроавтобусі. В результаті нападу всі пасажири та водій загинули, а автомобіль врізався у бетонну огорожу. Змія намагалася втекти, однак її вбили очевидці події.

(Фото: газета Youm7)

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