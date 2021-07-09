Масова атака змій в Україні: діти потрапляють в реанімацію з анафілактичним шоком

В Івано-Франківській області за добу сталося одразу три випадки нападу змій на неповнолітніх, в результаті чого за життя дітей борються медики.

Про масову атаку змій повідомили в прес-службі ОДА.

Відомо, що НП відбулися 8 липня увечері в трьох різних районах області. Так, в Коломийському постраждав 16-річний підліток, у якого стався анафілактичний шок в результаті укусу гадюки.

У Калузькому районі постраждала 12-річна дівчинка, а в Івано-Франківському - 16-річний хлопець.

Всі діти зараз знаходяться в реанімації у важкому стані.

Відзначимо, що з початку року і по червень включно змії зробили 30 нападів на українців. Найчастіше страждали діти і жінки в Запорізькій, Львівській і Житомирській областях. Тепер же, в липні, випадки укусів гадюк фіксують практично щодня.

Нагадаємо, "Телеграф" склав докладну інструкцію, як не стати жертвою укусу змії. До групи ризику тих, хто найбільше піддається укусам, потрапляють діти та люди похилого віку.

Щоб не наскочити на змію ненароком, краще попередньо оглянути місце для відпочинку в лісі, де збираєтеся зупинитися. Якщо ж змія вже вкусила, то ні в якому разі не припікайте місце укусу, не пийте алкоголь і не висмоктуйте отруту з рани. Найважливіші кроки - в нашій інфографіці.