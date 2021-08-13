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Після вибуху автобуса у Воронежі померла жінка: з'явилися нові подробиці (відео)

Після вибуху автобуса у Воронежі померла жінка: з'явилися нові подробиці (відео)
Оновлено 07:56 Сьогодні Телеграф Фото: cityvrn

Після вибуху автобуса у російському Воронежі, який стався пізно увечері 12 серпня, постраждали 18 осіб. Пасажири отримали серйозні травми і опіки, а одна жінка померла у лікарні - їй відірвало обидві ноги.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Стало відомо, що на момент вибуху в автобусі знаходилися 35 пасажирів. За інформацією воронезького Департаменту охорони здоров'я, 13 осіб було госпіталізовано до ЛШМД №1, з них троє у важкому стані, п'ятеро - у стані середньої тяжкості, ще двоє отримали опіки.

Вночі, 13 серпня, в лікарні від отриманих травм померла жінка, якій на вигляд було близько 35 років. Її особистість ще не встановили. Вибуховою хвилею потерпілій відірвало обидві ноги.

Наймолодшій з постраждалих всього 18 років. У мережі також опублікували попередній список постраждалих, яких госпіталізували після вибуху автобуса.

Самі постраждалі ще не можуть прийти до тями після події. Одна з них розповіла, що отямилася вся у крові і не могла йти. З автобуса її хтось виніс.

При цьому влада регіону версію з терактом поки не розглядає, а правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Туреччині автобус зірвався з обриву - вісім осіб загинули, є поранені.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Перегляди: 35

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Воронеж, Росія, вибух автобуса, жертви вибуху.
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