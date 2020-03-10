Справа МН17: адвокат підозрюваного офіцера ГРУ зробила заяву в суді

Світові новини:У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Нідерландський адвокат Сабіна тен Дуссхате, яка у суді у справі МН17 представляє інтереси одного з підозрюваних, підполковника ГРУ РФ Олега Пулатова, заявила, що він не винен у збитті літака. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Він не винен, він не несе відповідальності і не причетний до збиття літака”, - сказала адвокат.

Вона також наголосила, що захист Пулатова не має на меті затягнути процес. Однак зазначила, що згідно з правовими нормами адвокатам потрібен час на ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомлялося, інтереси Олега Пулатова у нідерландському суді представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stig. Вони співпрацюватимуть із російською колегою Оленою Кутьїною, присутньою у залі суду.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука", - це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі троє - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".