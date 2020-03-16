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Європейський суд з прав людини призупиняє роботу через коронавірус

Європейський суд з прав людини призупиняє роботу через коронавірус
19:21 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Світові новини:Через стрімке розповсюдження коронавірусу у світі Страсбургський суд з прав людини тимчасово не буде проводити слухання.

У Європейському суді з прав людини вжили виключних заходів через загрозу епідемії коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

«Приміщення Європейського суду з прав людини не буде доступне для громадськості. Слухання, заплановані та березень і квітень, також скасовані до подальших рішень», - заявили у суді.

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Як наголошується, такі заходи пов'язані із безпрецедентним поширенням глобальної кризи у сфері здоров'я.

У суді також вирішили перевести співробітників на дистанційну роботу.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.

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Все по темі:

Франция, Суд, Страсбург, Инфекция, Пандемия, Європейський суд, Права людини, Коронавірус, Covid-19.
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