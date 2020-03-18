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Польща розблокує пункти пропуску на кордонах із деякими країнами

Польща розблокує пункти пропуску на кордонах із деякими країнами
10:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Введення додаткових пунктів викликано скупченням великої кількості громадян Польщі на діючих пунктах пропуску.

Польща розблокує роботу чергових трьох пунктів пропуску на кордоні з Чехією, чотирьох – на кордоні з Німеччиною, а також одного – на кордоні з Литвою, де відбуватиметься рух приватного та вантажного транспорту. Таке рішення було прийнято на засіданні урядової групи кризового реагування Польщі.

Зокрема, на кордоні з Чехією додатково буде відновлений рух у пунктах пропуску "Голковіце", "Любавце", "Глухолази", а кількість місць, де можна буде перетнути кордон з Чехією, зросте до 18.

На кордоні з ФРН додатково відкриють пункти пропуску "Губін", "Слубіце", "Косттшин над Одрою", "Згожелец".

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На кордоні з Литвою додатково запрацює пункт пропуску "Огроднікі", відтак їх кількість на кордоні з Литвою зросте до трьох.

Введення додаткових пунктів викликано скупченням великої кількості громадян Польщі на діючих пунктах пропуску, які не могли швидко перетнути кордон у зв’язку із закриттям Польщею кордонів для в’їзду іноземців.

Напередодні у Варшаві відбулася зустріч глав МЗС Польщі і Литви Яцека Чапутовича і Лінаса Лінкявічуса, під час якої міністри обговорили порядок перетину кордону з Польщею у контексті закриття проїзду для іноземців. Під час зустрічі було домовлено, що Польща й надалі надаватиме сприяння щодо повернення громадян Литви додому шляхом ескортування окремих груп литовців від кордону з Німеччиною до кордону з Литвою, а також забезпечення їх поромною переправою. Перед цим на німецько-польському кордоні спостерігалися скупчення громадян балтійських країн, яких польські прикордонники не впускали у зв’язку із закриттям кордонів Польщі для громадян інших країн.

Як відомо, на польсько-українському кордоні на сьогодні працюють лише три пункти пропуску: "Ягодин-Дорогуськ" (Волинська область), "Корчова-Краківець", "Гребенна-Рава Руська" (Львівська область).

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Раніше посол України в РП Андрій Дещиця заявляв, що у випадку якщо кількість українців, які намагатимуться перетнути польсько-український кордон з боку Польщі зростатиме, то на урядовому рівні порушуватиметься питання щодо відновлення руху на пішохідному пункті пропуску “Медика-Шегині”.

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Карантин, Польща, "Кордон", Коронавірус, Пункти пропуску.
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