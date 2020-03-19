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У Нідерландах жінка хвора на коронавірус народила здорову дитину

У Нідерландах жінка хвора на коронавірус народила здорову дитину
23:15 Чт, 19 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Повідомляється, що пологи пройшли без ускладнень, проте новоспечена мама покищо перебуває у лікарні.

У нідерландській провінції Лімбург жінка з коронавірусом народила здорову дитину.

Про це повідомляє L1.

"У середу ввечері пацієнтка з коронавірусом з Лімбурга народила в лікарні здорову дитину", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що пологи пройшли добре. Жінка ще перебуває в лікарні.

У Нідерландах за добу підтверджено 409 нових випадків коронавірусу, 18 людей померли. Станом на 19 березня 2020 загалом у країні кількість хворих зросла до 2460. У реанімації перебуває 210 пацієнтів.

За останніми даними Університету медицини ім. Джона Гопкінса на інтерактивній мапі, загальна кількість хворих Covid-19 у світі перевищила 229 тис. людей. 9 325 пацієнтів померли, понад 84 500 людей одужали.

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Инфекция, Пандемия, Пологи, Вагітність, Нідерланди, Коронавірус, Covid-19.
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