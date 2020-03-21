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Ватикан відпустить гріхи католикам хворим на коронавірус

Ватикан відпустить гріхи католикам хворим на коронавірус
10:20 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф УНН

Світові новини:Апостольська пенітенціарія Ватикану повідомила, що гріхи католиків хворих на коронавірус будуть відпускати заочно.

Ватикан вирішив відпустити гріхи католикам, що заразилися коронавірусом, їх сім’ям, лікуючим лікарям і всім, хто за ними доглядає і ризикує захворіти заради допомоги ближньому.

Про це повідомляється в постанові Апостольської пенітенціарії, яка відає індульгенціями.

"Гріхи їм будуть відпущені без очної сповіді, їм буде досить подивитися трансляцію декількох служб, читати молитви з чотками, щонайменше протягом півгодини читати Писання і бути в думках чистими від гріхів", — йдеться в замітці.

Святий престол також пообіцяв відпустити всі гріхи вмираючим католикам, якщо вони в житті регулярно вимовляли хоча б деякі молитви. Крім того, Ватикан оголосив, що всі служби і обряди Страсного тижня в квітні пройдуть без публіки, їх будуть транслювати через інтернет.

Зазначимо, що кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, склала 627 осіб, абсолютний рекорд за час пандемії. Всього з початку спалаху померли понад 4 тисячі осіб, заявив у п’ятницю глава Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі.

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Все по темі:

Италия, Ватикан, Пандемия, Коронавірус, Гріх, Covid-19.
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