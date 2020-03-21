У Греції відбувся потужний землетрус

Світові новини:Землетруст стався за 14 км від міста Парга на глибині 10 км.

У Греції стався землетрус магнітудою 5,6 бала, обвалилися кілька будинків.

Про це повідомляє Greek Reporter.

"Кілька будинків обвалилися в результаті землетрусу магнітудою 5,6 у північно-західній Греції вранці в суботу", - йдеться в повідомленні.

Поштовхи сталися в 2:49 за місцевим часом з епіцентром за 14 км від міста Парга на глибині 10 км.

Про жертви або поранених не повідомляється.

Як зазначається, за 12 хвилин до півночі там стався землетрус магнітудою 4,3.

Землетрус відчувався на всій території північного заходу Греції.