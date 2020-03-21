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В Іспанію завезли українські респіратори

В Іспанію завезли українські респіратори
15:43 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Нефьодов запевнив, що митниця виконує закони, а після введення заборони митники, прикордонники і правоохоронці зупинили вивезення вже більш ніж 260 тис. масок.

В Іспанію привезли респіратори з України. 20 березня іспанський телеканал RTVE показав сюжет, у якому йшлося про дефіцит засобів захисту у країні, пов’язаний зі спалахом коронавірусу COVID-19.

При цьому в ролику продемонстрували, як вивантажують коробки із засобами індивідуального захисту, виробленими українською компанією "Бук".

Як повідомив глава української митниці Максим Нефьодов на своїй сторінці у Фейсбук, експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальною поставкою товару. Тобто, до заборони уряду на експорт масок.

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"Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно, вилетівши рейсами на Стамбул. Постанова Уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була ухвалена 11 березня 2020 року і набрала чинності після опублікування", — зазначив він.

Нефьодов запевнив, що митниця виконує закони, а після введення заборони митники, прикордонники і правоохоронці зупинили вивезення вже більш ніж 260 тис. масок та респіраторів за кордон.

"Для інформації — Україна є традиційним експортером подібної продукції, торгівля йшла і в 2019 і в 2020 до погіршення ситуації із коронавірусом і заборони експорту. Наприклад, в 2019 по цьому коду будо експортовано 3195 т, за лютий 2020 — 394 т. При цьому країна активно імпортує маски інших типів — понад 2 млн за 17 днів березня", — додав він.

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Як повідомлялося, за останніми даними, від початку спалаху пандемії коронавірусом SARS-CoV-2 інфікувались 275 тисяч 434 людини. Загалом померли 11 тисяч 399 людей, 88 тисяча 256 людей одужали. Станом на ранок 21 березня в Україні офіційно підтверджено 41 випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (25), Житомирській (2), Київській (3), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (2), Львівській (1), Тернопільській (1), Харківській (1, але жінка фізично перебуває на Київщині) областях і в Києві (3). Три з них летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області, 56-річна жінка — в Івано-Франківській та 33-річна — у Чернівецькій.

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Максим Нефодов, Іспанія, Коронавірус, Covid-19, Коронаврус.
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